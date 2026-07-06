ASCOLI PICENO – Grande festa nella città delle Cento Torri nel weekend del 4 e 5 luglio.
Il Sestiere di Porta Maggiore si aggiudica il Palio Sbandieratori e Musici della Quintana di Ascoli. Competizione svoltasi in piazza del Popolo ad Ascoli a causa dei lavori in corso in piazza Arringo.
Classifica Combinata Finale:
1️⃣ Sestiere di Porta Maggiore – 12,00
2️⃣ Sestiere Porta Solestà – 16,00
3️⃣ Sestiere Porta Romana – 16,80
4️⃣ Sestiere Porta Tufilla – 29,40
5️⃣ Sestiere Sant’Emidio – 32,80
6️⃣ Sestiere Piazzarola – 35,80
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