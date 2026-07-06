ASCOLI PICENO – L’Ascoli ha acquisito da FC Internazionale Milano le prestazioni sportive di Giacomo De Pieri. L’esterno offensivo, classe 2006, approda in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Nato a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, De Pieri è reduce dall’esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie B con le maglie di Juve Stabia e Bari. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili della Liventina Opitergina e del Casale, è poi approdato all’Inter, club col quale ha completato il proprio percorso di formazione, distinguendosi prima con l’Under 17 e, successivamente, con la formazione Primavera. Nella stagione 2024/25 ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Primavera, venendo inserito, inoltre, nella Top 11 del campionato. Nel suo percorso figurano anche le convocazioni e le presenze con tutte le Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 15 fino all’Under 20.

Il 29 gennaio 2025 ha coronato il sogno dell’esordio in Prima Squadra con l’Inter di Simone Inzaghi, debuttando, a soli 18 anni, in Champions League contro il Monaco.

Ascoli Calcio 1898 FC accoglie con grande soddisfazione l’arrivo di Giacomo De Pieri e gli rivolge il più caloroso benvenuto nella famiglia bianconera, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni personali e di contribuire al raggiungimento dei migliori successi sportivi con la maglia dell’Ascoli.

IN USCITA. L’Ascoli comunica il trasferimento a titolo definitivo di Alessio Re alla Maceratese e di Davide Ciccanti alla Recanatese.

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