L’iniziativa, che coglie i bisogni di numerose famiglie del territorio, è rivolta a oltre 250 beneficiari ed è stata presentata questa mattina, 7 luglio, nel corso di una conferenza stampa svolta nella sede Uici di Ascoli e Fermo

ASCOLI PICENO – Una applicazione semplice e intuitiva per consentire le prenotazioni dei viaggi da smartphone Android e Apple. Si arricchisce il progetto M’App per l’accompagnamento e il trasporto sociale: dopo il lancio del numero verde 0736.080400 e del sito www.socialmapp.it, da oggi è disponibile anche una app per prenotare le trasferte, scaricabile dal sito.

L’iniziativa, che coglie i bisogni di numerose famiglie del territorio, è rivolta a oltre 250 beneficiari ed è stata presentata questa mattina, 7 luglio, nel corso di una conferenza stampa svolta nella sede Uici di Ascoli Piceno e Fermo.

Più di 200 mila i chilometri percorsi nel primo anno e mezzo di attività dai mezzi e le previsioni superano questi numeri per il 2026. Il progetto è nato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, garantendo loro gli spostamenti, ed è sostenuto dalla Fondazione Carisap.

Presente alla conferenza stampa il presidente della Fondazione, Maurizio Frascarelli: “M’App è un progetto pilota su cui c’è una aspettativa che personalmente mi ha sorpreso. L’obiettivo è fornire una risposta soprattutto alle zone meno servite, in particolare quelle interne. Il progetto è un primo tentativo per dare questa risposta: di questo voglio ringraziare tutte le associazioni che si sono impegnate in una organizzazione non facile da gestire. M’App copre un’esigenza che la Fondazione ha sempre manifestato: utilizzare in mondo omogeneo i mezzi a disposizione delle diverse associazioni. Ancora una volta il terzo settore si è fatto trovare pronto a dare una risposta importante”.

Il servizio di trasporto sociale coinvolge l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo (Uici), che ne è capofila, insieme ad altri sette partner in rete: Pubblica Assistenza Croce Verde San Benedetto del Tronto, Aipd Associazione italiana Persone Down sez. San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, Croce Verde Pubblica Assistenza di Ascoli Piceno, Amici Disparati Aps, XMano Odv, Aism Aps Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Croce Azzurra di Montalto-Montedinove.

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