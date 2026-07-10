Insieme dopo tanti anni, qualche difficoltà nel riconoscere subito i volti, ma è bastato un attimo e sguardi e gesti hanno riportato alla mente gli amici di un tempo tra tanti ricordi e aneddoti

ASCOLI PICENO- – Cinquant’anni possono sembrare un’eternità, ma non bastano a cancellare i legami nati sui banchi di scuola.

Hanno celebrato 50 anni dal diploma conseguito nell’anno scolastico 1975/76 i ragazzi della quinta C Elettrotecnica dell’ITIS Enrico Fermi di Ascoli Piceno.

Per questo traguardo i “ragazzi” ed il Professore Carlo Celani alla presenza dell’attuale preside Ado Evangelisti e della Vice preside Nadia Di Vittori si sono ritrovati lo scorso 8 luglio per una rimpatriata memorabile proprio presso l’Istituto nella stessa aula e sugli stessi banchi di cinquanta anni fa.

Insieme dopo tanti anni, qualche difficoltà nel riconoscere subito i volti, ma è bastato un attimo e sguardi e gesti hanno riportato alla mente gli amici di un tempo tra tanti ricordi e aneddoti di un’esperienza fatta di amicizia, solidarietà e sostegno reciproco.

Durante il felice incontro non sono mancati i momenti di commozione nel ricordare i compagni di classe che purtroppo sono venuti a mancare (Pietro Salvucci e Silvio Pierdomenico).

Sui banchi erano presenti agli ordini del prof. Celani che era agli inizi della sua carriera di insegnante: Bonfigli Nazzareno, Bonfini Roberto, Cappotti Gianfranco, Carboni Giuseppe, Castelli Fabio, Cipollini Nazzareno, Croce Santino, Di Leonardo Gabriele, Fares Emilio, Giardini Camillo, Giorno Piero, Martini Luigi, Palermi Antonio, Santori Giulio, Sembroni Riccardo, Sirocchi Filippo, Spuria Sandro, Torquati Serafino, Traini Graziano, Trasatti Emidio, Vagnoni Franco e Venarotta Vincenzo.

La giornata si è conclusa con una promessa: non aspettare altri cinquanta anni per ritrovarsi e continuare a mantenere un legame speciale di sincera ed autentica amicizia.

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