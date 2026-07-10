La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome

ASCOLI PICENO – Lunedì 13 luglio, con partenza alle ore 21 da Piazza Matteotti ad Ascoli Piceno sotto la statua di Cecco d’Ascoli, si svolgerà un nuovo percorso culturale promosso da Unione Sportiva Acli Marche. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare la rete territoriale del welfare comunitario.

L’iniziativa, dal titolo “Ascoli e i cinque sensi”, propone un’esperienza di visita che invita i partecipanti a riscoprire la città attraverso una percezione più completa e coinvolgente. Grazie alla presenza di una guida turistica abilitata, il percorso permetterà di osservare dettagli architettonici spesso trascurati, ascoltare storie e curiosità legate ai luoghi visitati, percepire profumi e atmosfere dei vicoli e delle piazze, fino a cogliere suggestioni tattili e sensoriali che rendono unico il centro storico ascolano. Un modo diverso, più immersivo e partecipato, per conoscere Ascoli Piceno e il suo patrimonio culturale.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome entro il 12 luglio. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

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