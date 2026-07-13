ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Ordinanza dirigenziale n. 415 del 13/07/2026 – Regolamentazione della circolazione stradale in via Malaspina e via Giusti per realizzazione allaccio idraulico e fognario

Richiedente: Ciip Vettore

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 415 del 13 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di adottare per nr. 21 giorni con decorrenza dal termine dei lavori regolamentati con Ordinanza Dirigenziale nr. 390 del 03/07/2026, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità in:

Via Malaspina civ. 17 (indicato nella planimetria con il numero 3):

istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 e contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti e degli stalli di sosta per disabili, al fine di permettere la deviazione del flusso veicolare avente percorrenza nord/sud;

Via Malaspina lato est, tratto adiacente alla muro perimetrale giardino Scuola Malaspina:

istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 con revoca dell’offerta di sosta a pagamento al fine di permettere l’istallazione dell’area di cantiere lunghezza mt. 10 profondità mt. 3 (indicato nella planimetria con il numero 1);

Via Malaspina tratto dal civ. 17 a Via Vittorio Alfieri:

interdizione al transito veicolare per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi, che la ditta dovrà preventivamente comunicare al servizio Osap (almeno 72 ore prima);

Via G. Giusti:

istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24, ambo i lati, con revoca dell’offerta di sosta a pagamento e contestuale interdizione alla viabilità.

Tale chiusura dovrà essere attivata previo coordinamento con la ditta MIC SRL ( operante presso palazzo di Via Giusti) e con le ditte operanti presso il Parco Palazzo Saladini Pilastri.

Via di Cupra:

istituzione del transito alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da Via G. Sacconi.

Il transito , in senso contrario di marcia in Via di Cupra, sarà consentito esclusivamente ai residenti di Via dei Malaspina.

Via V. Alfieri intersezione con via dei Malaspina:

obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli.

Ordinanza sindacale n. 412 del 10/07/2026 – Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità – Giostra della Quintana – edizioni di luglio e agosto 2026

https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28141

Ordinanza dirigenziale n. 411 del 10/07/2026 – Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione “La corsa di Homer” in programma il 14 luglio

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 411 del 10 luglio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire per il giorno 14 luglio dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione:

– la deviazione del traffico veicolare proveniente dalla Via D.Angelini Ovest in direzione di Via Pretoriana, fatto salvo gli autorizzati;

– di inibire il passaggio del Trenino Turistico, Bus elettrico e Bus navetta e nelle vie e piazze di seguito indicate e interessate dalla manifestazione in oggetto: Piazza Arringo, Via XX Settembre, Piazza Roma, Via del Trivio, Via dell’Archivio, Piazza del Popolo, Corso G. Mazzini, Largo Crivelli, Via dei Bonaccorsi, Piazza Arringo;

– la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle vie e piazze sopra menzionate interessate dalla manifestazione podistica al passaggio dei partecipanti

https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28142

Ordinanza dirigenziale n. 413 del 12/07/2026 – Regolamentazione della circolazione stradale in via S. Emidio alle Grotte per interventi di rifacimento del cassonetto stradale dissestato e sistemazione del piano viabile

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 413 del 12 luglio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dalle ore 7:30 del giorno 15 luglio 2026 alle ore 20:00 del giorno 17 luglio 2026:

– interdizione al transito veicolare in Via S. Emidio alle Grotte, accesso da Viale Marcello Federici; sarò consentito dalla Circonvallazione Nord, l’ingresso in Via S. Emidio alle Grotte al fine di raggiungere il Parcheggio Ex Gil;

– obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli all’intersezione tra Viale Marcello Federici intersezione con Via S. Emidio alle Grotte;

– obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli all’intersezione tra la Circonvallazione Nord e Via S. Emidio alle Grotte, esclusi i veicoli diretti al Parcheggio ex Gil: dovrà essere predisposta adeguata segnaletica al fine di informare gli utenti di tale limitazione;

– alle intersezioni di seguito indicate, dovrà essere collocata segnaletica provvisoria, al fine di avvisare gli utenti che l’ingresso al Parcheggio Ex Gil può avvenire solo dalla Circonvallazione Nord: a) tra Via S. Vellei e Viale Marcello Federici; b) tra Viale Marcello Federici e Via Nazario Sauro; c) tra Circonvallazione Nord e Via Nazario Sauro; d) tra Circonvallazione Nord e Via S. Emidio alle Grotte

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se,per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni per le data indicata, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti,sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sotto indicato.

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