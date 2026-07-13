ARQUATA DEL TRONTO – Nuovo impulso alla ricostruzione di Piedilama, una delle frazioni di Arquata del Tronto,
territorio piceno tra i più colpiti dal terremoto. La Cabina Sisma ha dato il via libera
all’incremento del finanziamento destinato agli interventi di urbanizzazione della
frazione arquatana, con ulteriori 4.130.549 euro che consentiranno di portare
l’investimento complessivo a 9,6 milioni di euro.
L’intervento rientra nell’ordinanza speciale 40 dedicata al ripristino delle opere di
urbanizzazione nelle frazioni del comune di Arquata. L’aumento delle risorse si è reso
necessario a seguito della progettazione esecutiva, degli approfondimenti tecnici
effettuati, dell’aggiornamento dei prezzi, del recepimento delle prescrizioni emerse
durante la Conferenza dei servizi e della definizione puntuale delle opere necessarie
alla completa realizzazione dell’intervento.
«L’Arquatano rappresenta uno dei simboli delle ferite provocate dal terremoto –
sottolinea il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. Con questo
ulteriore stanziamento assicuriamo la copertura finanziaria necessaria per completare
un intervento essenziale, destinato a restituire servizi, sicurezza e prospettive di futuro
alla comunità. La ricostruzione non significa soltanto ricostruire edifici, ma rendere
nuovamente vivibili i luoghi attraverso infrastrutture moderne e funzionali. Ringrazio
per quanto si sta facendo il Comune, l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente
Acquaroli».
“Un’ulteriore tassello che permetterà a Piedilama e alla parte nuova della frazione, di
essere urbanizzata e di poter ridare ai cantieri la possibilità di lavorare e di poter
cantierizzare i progetti che già sono stati approvati, è un’altra giornata importante, un
lavoro di squadra che prosegue” aggiunge il sindaco Michele Franchi.
Il progetto riguarda la realizzazione della nuova lottizzazione a nord dell’abitato di
Piedilama e prevede la creazione delle principali opere di urbanizzazione
indispensabili alla ricostruzione del borgo. Tra queste figurano la nuova viabilità
interna, i parcheggi, la predisposizione delle aree destinate ai futuri edifici e
soprattutto la realizzazione di una moderna rete di sottoservizi comprendente
acquedotto, fognature, rete per le acque meteoriche, energia elettrica, illuminazione
pubblica, gas metano e infrastrutture per le telecomunicazioni e la fibra ottica.
Nel dettaglio, il nuovo quadro economico prevede 3,22 milioni di euro per la
riconfigurazione morfologica dei terreni, 2,15 milioni di euro per la realizzazione della
rete viaria e 4,23 milioni di euro per la realizzazione delle reti dei sottoservizi.
L’intervento si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione pubblica di Arquata
e ha l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per il ritorno stabile dei residenti,
attraverso la predisposizione delle infrastrutture primarie al servizio delle future
abitazioni e degli spazi pubblici. La progettazione prevede inoltre opere di
sistemazione morfologica dei terreni, interventi di sostegno e messa in sicurezza,
nuove strade di collegamento e reti tecnologiche integrate con quelle già esistenti
nell’area di Piedilama sud.
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