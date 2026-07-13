Un’apposita segnaletica provvisoria guiderà gli utenti verso il parcheggio Ex Gil e sarà posizionata in maniera idonea su vari tratti stradali

ASCOLI PICENO – Per consentire i lavori di rifacimento del cassonetto stradale dissestato e la sistemazione del piano viabile, dalle ore 7.30 di mercoledì 15 luglio, e fine al termine dei lavori, sarà interdetto il transito veicolare ad Ascoli in via Sant’Emidio alle Grotte con accesso da viale Marcello Federici.

Durante il periodo di chiusura, per raggiungere il parcheggio Ex Gil sarà comunque possibile entrare in via Sant’Emidio alle Grotte dalla Circonvallazione Nord. Un’apposita segnaletica provvisoria guiderà gli utenti verso il parcheggio Ex Gil e sarà posizionata tra via Vellei e viale Marcello Federici, tra viale Marcello Federici e via Nazario Sauro, tra la Circonvallazione Nord e via Nazario Sauro, tra la Circonvallazione Nord e via Sant’Emidio alle Grotte.

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