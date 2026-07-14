Centrocampista di grande esperienza, è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Inter e può vantare oltre 200 presenze nel campionato cadetto con le maglie di Spezia, Perugia, Virtus Entella, Benevento, Bari e Pescara.

ASCOLI PICENO – Colpo del DS Patti per il centrocampo bianconero. Gennaro Acampora, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nato a Napoli il 29 marzo 1994, Acampora è reduce dalla stagione disputata in Serie B con il Pescara. Centrocampista di grande esperienza, è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Inter e può vantare oltre 200 presenze nel campionato cadetto con le maglie di Spezia, Perugia, Virtus Entella, Benevento, Bari e Pescara.

Nel suo percorso professionale figura anche l’esperienza in Serie A con lo Spezia nella stagione 2020/21, nella quale ha collezionato 14 presenze.

Acampora ha raggiunto nel pomeriggio il ritiro bianconero di Norcia e svolgerà oggi la sua prima seduta di allenamento agli ordini dello staff tecnico.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Gennaro, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia dell’Ascoli, certo che saprà mettere la propria esperienza e le proprie qualità al servizio del gruppo.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.