Il tesseramento comporta una serie di servizi come per esempio prelazione e acquisto dei biglietti e la possibilità di vedere tutte le partite del Milan in sede, situata in via dell’Aspo 28 ad Ascoli (dietro al negozio per bambini Zù Coniglio)

ASCOLI PICENO – Una nuova stagione rossonera è alle porte per tutti i tifosi del Milan.

Il Milan Club Piceno “Massimo Vagnoni” annuncia l’apertura delle iscrizioni riguardanti la stagione 2026-2027. Una bella opportunità per tutte le persone di fede milanista che si trovano ad Ascoli e dintorni di seguire le gesta della squadra in un ambiente sano e dinamico.

Il costo del tesseramento è di 50 euro per gli uomini dai 18 anni in su, mentre per le donne e i bambini il costo è di 30 euro. Per le persone che vogliono tesserare anche un/una componente di un nucleo familiare è disponibile un’offerta dal costo complessivo di 65 euro.

L’iscrizione comporta una serie di vantaggi e servizi per i tesserati: gadget in omaggio, la tessera Aicm del Club, emissione della Carta Cuore Rossonero, prelazione e acquisto biglietti delle partite casalinghe di serie A, Europa League e Coppa Italia del Milan, trasferte a San Siro, acquisto di materiale autografato proveniente dalla società rossonera e l’inserimento in un canale Whatsapp con tutte le notizie inerenti al Milan Club e alla squadra.

Inoltre per i tesserati c’è anche la possibilità di vedere TUTTE le partite del Milan direttamente in SEDE, situata in via dell’Aspo 28 ad Ascoli Piceno (dietro al negozio per bambini Zù Coniglio).

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni e sulle attività del Milan Club sono disponibili i numeri 3473710651 (Vincenzo), 3923398066 (Antonio) e 337656663 (Mimmo).

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