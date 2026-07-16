ASCOLI PICENO – Evento musicale.
In occasione del 22° anno dei Corsi di Alto perfezionamento organizzati in collaborazione con l’Istituto Musicale Gaspare Spontini e rivolti ad artisti provenienti dalla Corea del Sud, si terrà giovedì 30 luglio alle ore 21.30 presso il Teatro FILARMONICI il concerto dell’Ensemble del BEAUTIFULMIND CHARITY, organizzazione di beneficenza per la diplomazia culturale che opera in tutto il mondo con all’attivo 1000 concerti in 77 Paesi.
A seguito della loro attività hanno ottenuto il riconoscimento dall’UNESCO. Parteciperanno in questo scambio culturale due giovani allievi dello Spontini JACOPO SCIAMANNA al pianoforte (allievo del Professor Alessandro BUCA) e FILIPPO SPINOZZI alle percussioni (allievo del Professor Ludovico VENTURINI). Ingresso libero.
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