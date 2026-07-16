ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
In data 21 luglio 2026 dalle ore 04:00 , la ditta Impresa Edile Gaspari Gabriele srl, procederà allo smontaggio della gru presso il cantiere di Via Paliotti/Via Galiè (gru su area privata).
Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità dalle ore 4 del 21 luglio 2026,
Via F. Paliotti e via N. Galiè:
- l’interdizione temporanea del transito veicolare a partire dal civ. 2/C di via F. Paliotti fino al civ. 8/b di via N. Galiè;
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del tratto di strada individuato al precedente punto;
- obbligo di svolta a destra su via F. Saladini per coloro che percorrono via N. Galiè provenienti dalla circonvallazione, con esclusione dei residenti nel tratto di via N. Galiè fino al civ. 8/b;
- la presenza, per tutto il tempo di durata dei lavori, di un moviere in Via F. Paliotti intersezione Via A. Semproni (davanti Acqua e Sapone).
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