COLLI DEL TRONTO – Il 23 luglio prenderà il via il progetto “Sport e benessere per la comunità” promosso dall’Amministrazione comunale di Colli del Tronto.
Si tratta di una serie di eventi gratuiti che saranno realizzati fino al mese di ottobre e che hanno come finalità quella di promuovere l’attività fisica e il movimento coinvolgendo cittadini di ogni età.
Il progetto “Sport e benessere per la comunità” viene realizzato in collaborazione con Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno, Circolo Acli Romero e Asd aps Centro Iniziative Giovani.
Il primo evento gratuito è composto da una serie di lezioni di yoga, tenute dal personale di Centro Hara Scuola di Yoga, che si svolgeranno dal 23 luglio ogni giovedì dalle 19 alle 20 nel Parco Leopardi a Colli del Tronto (vicino Tgm).
Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio al numero 3495711408.
Per partecipare occorre portare un tappetino o il proprio asciugamano
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