ASCOLI PICENO- Nel mese di luglio l’Ascoli di Mister Tomei disputerà due amichevoli: la prima è fissata per giovedì 23 luglio, alle ore 18, col Grosseto, sul campo dell’Hotel Salicone di Norcia, gara che si disputerà a porte chiuse. Secondo appuntamento domenica 26 luglio, alle ore 18:30, allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, per la sfida con il Frosinone, neopromosso in Serie A. Per la gara coi ciociari sarà comunicato in seguito se il match si disputerà a porte aperte.
Con riferimento all’amichevole Frosinone-Ascoli, in programma domenica 26 luglio, alle ore 18:30, allo stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno di Rieti”, si comunica che i biglietti sono in vendita presso i punti vendita Etes e online: clicca qui
Il settore dedicato ai tifosi dell’Ascoli è la “Tribuna Terminillo”. Il prezzo del biglietto è di 11,00 € più prevendita.
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