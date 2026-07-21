ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.

In data 28 luglio 2026, dalle ore 5 alle ore 17, la ditta Impresa Saitec Company srt procederà allo smontaggio della gru presso il cantiere di Viale della Rimembranza.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità dalle ore 5 alle ore 17 del 28 luglio 2026:

Viale della Rimembranza (tratto che va dall’incrocio con Via Pretoriana fino all’intersezione di ingresso Scuola di Architettura e Design) dove sarà garantito l’accesso:

Via Dino Angelini/Via Pretoriana

Via Pretoriana/ Viale della Rimembranza

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della decorazione propiziatoria dei ponti dei Sestieri – XI edizione Aperimiddio – Grifo Art Festival 2026 IV edizione

ORDINA ALTRESÌ

di imporre le stesse limitazioni alla circolazione veicolare nel suddetto tratto viabile per procedere alla rimozione della pittura propiziatoria e per il tempestivo ripristino della segnaletica orizzontale, tale intervento è a carico del Servizio Manutenzione Stradale con utilizzo di idro pulitrice a caldo. L’ufficio segnaletica provvederà successivamente al ripristino della segnaletica orizzontale.