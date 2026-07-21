ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
In data 28 luglio 2026, dalle ore 5 alle ore 17, la ditta Impresa Saitec Company srt procederà allo smontaggio della gru presso il cantiere di Viale della Rimembranza.
Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità dalle ore 5 alle ore 17 del 28 luglio 2026:
Viale della Rimembranza (tratto che va dall’incrocio con Via Pretoriana fino all’intersezione di ingresso Scuola di Architettura e Design) dove sarà garantito l’accesso:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
- interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, con l’obbligo di garantire l’accesso e l’uscita ai veicoli dei residenti qualora ce ne fosse la necessità previo accordo con la ditta e garanzia della piena sicurezza;
Via Dino Angelini/Via Pretoriana
- obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti;
Via Pretoriana/ Viale della Rimembranza
- obbligo di proseguire dritto all’intersezione con viale della Rimembranza.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della decorazione propiziatoria dei ponti dei Sestieri – XI edizione Aperimiddio – Grifo Art Festival 2026 IV edizione
Con l’Ordinanza dirigenziale 439 del 21 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di istituire sul Ponte Nuovo (Sestiere Porta Tufilla) dalle ore 23:30 del giorno 24 luglio 2026 alle ore 05:00 del giorno 25 luglio 2026:
- l’interdizione della circolazione veicolare in Ponte Nuovo;
- divieto di sosta con rimozione coatta primo tratto di Via Piave (dall’intersezione con Via S. Vellei all’intersezione con Via F. Filzi), dalle ore 21:00 del 24 luglio 2026 alle ore 05:00 del giorno 25 luglio 2026 con obbligo di garante una corsia libera da ingombri pari a mt. 3.
- apposizione di segnaletica di preavviso di “ chiusura Ponte Nuovo” in Viale Marcello Federici all’intersezione con Via S. Vellei ;
- apposizione di segnaletica di preavviso di “ chiusura Ponte Nuovo” in Piazza Giacomini intersezione con Via Ponte nuovo,con l’obbligo di proseguire in direzione di Via Lungo Tronto B. per tutti i veicoli provenienti da Piazza Giacomini – Via G.Sacconi – Via delle Canterine – Via T.Tasso;
Ponte Cartaro (Sestiere Piazzarola) dalle ore 23:00 del giorno 25 luglio alle ore 05:00 del giorno 26 luglio p.v.:
- interdizione del transito veicolare con obbligo, per il flusso veicolare proveniente da est (da Via P. Mazzoni) di svoltare in via Lungo Castellano e per quello proveniente da ovest di proseguire diritto per via Mediterraneo;
- All’intersezione di Via Adriatico con Via Mediterraneo dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su Ponte di Porta Cartara è interrotto;
- All’intersezione di Via Pacifici con Lungo Castellano Sisto V dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su Ponte di Porta Cartara è interrotto, con obbligo di svola in Via Lungo Castellano.
- revoca temporanea dell’area di cantiere installata sul Ponte interessato, autorizzata alla ditta Ricostruire S.c.a.r.l. con provvedimento del 26/06/2024 prot. 56311 con rimozione immediata dell’occupazione;
Sestiere di Porta Romana dalle ore 22:00 del giorno 25 luglio 2026 alle ore 05:00 del giorno 26 luglio p.v.:
- interdizione del traffico veicolare in Viale Treviri , tratto che va da Largo Porta Romana fino al Distributore Esso (civ. 55 di Viale Treviri) , con contestuale istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata in ambo i lati ;
- All’intersezione di Viale Treviri con via Nicolò Tommaseo dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su viale Treviri è interrotto, con obbligo di svolta a destra , escluso i residenti nel tratto interessato dalla chiusura .
- All’intersezione di via Dino Angelini con Via Francesco Ricci dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su viale Treviri è interrotto, con obbligo di svolta a sinistra (per chi proviene da est) e di svolta a destra ( per chi proviene da Via Francesco Ricci) escluso i residenti nel tratto interessato dalla chiusura .
- All’intersezione di via Piazza Cecco D’Ascoli con Via Dino Angelini dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su viale Treviri è interrotto, con obbligo di svolta a sinistra verso il centro ( per chi proviene da Corso G. Mazzini) escluso i residenti nel tratto interessato dalla chiusura .
- All’intersezione di Largo Porta Romana con Viale Treviri dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione che il transito su viale Treviri è interrotto, con obbligo di svolta a destra (verso il centro) escluso i residenti nel tratto interessato dalla chiusura.
- IMBANDIERAMENTO SESTIERE DI PORTA ROMA in occasione di S. Anna – Viale Treviri dal civ. 1 al civ. 196 , l’istituzione del transito alternato da movieri nei tratti di volta in volta interessati dalle operazioni di imbandieramento Sestiere di Porta Roma ,
Aperimiddio dalle ore 15:30 del 25 luglio 2026 alle ore 14:00 del 26 luglio 2026 in Via C. Mazzoni:
- divieto di sosta con rimozione coatta tratto che va dalla Locanda Imperfetta al civ. 17, al fine di favorire le operazioni di allestimento dell’evento.
- dalle ore 16:00 del 24 luglio 2026 alle ore 02:00 del 26 luglio 2026 divieto di sosta con rimozione coatta al civ. 90 di Corso G. Mazzini , ingresso Polo S. Agostino, compreso il tratto adiacente all’area di cantiere (dal civ. 90 a Via degli Studi) al fine di favorire le operazioni di allestimento dell’evento.
Ponte Romano (Sestiere Porta Solestà) dalle ore 22:00 del giorno 31 luglio alle ore 05:00 del giorno 01 agosto p.v.:
- interdizione del transito veicolare con deviazione del traffico veicolare proveniente da via Tamburini in piazza Ventidio Basso con direzione Ovest (direzione via b. Cairoli);
- disattivazione del varco di Piazza V. Basso a cura dell’ufficio procedimenti sanzionatori;
Ponte Maggiore (Sestiere di Porta Maggiore) interdizione del traffico veicolare su ambo i lati dalle ore 23:00 del giorno 31 luglio 2026 alle ore 05:00 del giorno 01 agosto p.v.:
- apposizione di segnaletica di preavviso di “chiusura Ponte di Porta Maggiore alla rotonda di Viale Marconi e all’intersezione di Viale De Gasperi con Piazza Matteotti”;
- obbligo di svolta a destra per via Genova all’intersezione con Viale Indipendenza, per il flusso veicolare proveniente da quest’ultima;
- o spostamento del capolinea degli autobus di Viale A. De Gasperi al Piazzale della Stazione;
Piazza Roma (Sestiere Sant’Emidio + Grifo Art Festival) dalle ore 20:30 del 31 luglio 2026 alle ore 05:00 del 01 agosto p.v:
- istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata in Piazza Roma su tutti i lati ( per il lato ovest il divieto di sosta decorre dalla ore 14:30 del 31 luglio 2026 sino alle ore 05:00 del 01 agosto 2026);
- dalle ore 20:30 del 31 luglio 2026 alle ore 05:30 del 01 agosto p.v, l’interdizione della circolazione veicolare per la corsia di scorrimento, lato sud, per il tratto che va dalla farmacia Simonelli alla Libreria Rinascita con l’obbligo di assicurare per i residenti durante l’orario di chiusura al traffico , il transito veicolare in Piazza Roma attraverso i tratti interni (nord, est ed ovest), con una carreggiata libera da ostacoli non inferiore a mt. 3.20 , predisponendo una adeguata transennatura e disciplinando all’occorrenza con propri movieri per garantire la fluidità della circolazione;
- All’intersezione di via Dino Angelini con Via Pretoriana dovrà essere apposta una segnaletica di preavviso contenente l’informazione del transito interrotto e con obbligo di svolta a destra ( per chi proviene da ovest ) escluso i residenti nel tratto interessato dalla chiusura che potranno percorrere Piazza Roma attraverso i tratti interni, con l’ausilio di movieri.
- Sospensione dei trenini, bus turistici e Start/TUA interferenti con le manifestazioni ( pittura ponti e Grifo Art);
ORDINA ALTRESÌ
di imporre le stesse limitazioni alla circolazione veicolare nel suddetto tratto viabile per procedere alla rimozione della pittura propiziatoria e per il tempestivo ripristino della segnaletica orizzontale, tale intervento è a carico del Servizio Manutenzione Stradale con utilizzo di idro pulitrice a caldo. L’ufficio segnaletica provvederà successivamente al ripristino della segnaletica orizzontale.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo