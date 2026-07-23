OFFIDA – Mammografie gratuite in Piazza del Popolo, domenica 26 luglio dalle ore 9 alle 16. Offida ospiterà una tappa della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute promosso da Komen Italia.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Offida e lo IOM (Istituto Oncologico Marchigiano) di Ascoli Piceno, che per il trentennale ha organizzato una giornata dedicata allo screening senologico gratuito.
L’obiettivo è offrire visite di prevenzione alle donne che non rientrano nelle liste dello Screening della Regione Marche, garantendo così un accesso più ampio ai controlli per la diagnosi precoce dei tumori del seno.
Per partecipare è necessario prenotare la propria visita compilando l’apposito form disponibile sulla pagina dell’evento sul sito di Komen Italia https://komen.it/evento/offida-26luglio2026/
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