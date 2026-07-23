ASCOLI PICENO – Il tennis ascolano affonda le sue radici in una storia lunga quasi un secolo, legata indissolubilmente a quello che ancora oggi rappresenta l’unico Circolo Tennis della provincia. Fondato nel 1929 da Francesco Morelli, il circolo è diventato negli anni un punto di riferimento per lo sport cittadino e nazionale, ospitando grandi manifestazioni e campioni del calibro di Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Lea Pericoli. Una tradizione consolidata anche dalle celebri citazioni del giornalista Rino Tommasi durante le sue telecronache.

Una storia fatta di passione e competenza, alla quale hanno contribuito figure come il maestro Vittorio Roiati, punto di riferimento per intere generazioni di tennisti ascolani.

Nel 2016 il presidente Nazario Alessandro Scarpetti ha dato vita al progetto del Circolo Tennis Piceno, investendo nel rilancio del tennis cittadino e riportando in città una scuola tennis di alto livello, affidata ai maestri Enzo Travaglia e Simonetta Bozzano. Oggi, nel decimo anno di attività del circolo, il percorso di crescita prosegue con un nuovo importante appuntamento agonistico.

Oggi, nel decimo anno della nascita del Circolo Tennis Piceno, il progetto continua grazie all’incontro con nuove forze e a persone tanto visionarie quanto concrete. Tra queste figure Fabio Tosti, professionista dello sport e del fitness conosciuto anche attraverso il progetto Pilates Dream, che dopo oltre 25 anni di attività sul territorio ha messo a disposizione la propria esperienza organizzativa e la propria rete di relazioni per contribuire alla crescita del Circolo Tennis Piceno.

L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di professionalità, qualità e credibilità delle iniziative promosse dal circolo, portando a un nuovo livello anche gli eventi agonistici. Su incarico del consiglio direttivo dell’associazione, Fabio Tosti ha assunto il compito di supportare l’organizzazione e la valorizzazione del prossimo importante appuntamento sportivo: il Torneo Open di Tennis Città di Ascoli Piceno, Trofeo di Sant’Emidio, torneo maschile e femminile, in programma da domenica 26 luglio a domenica 9 agosto 2026 presso il Circolo Tennis, del quale sarà anche direttore.

«Quella di quest’anno è la decima edizione del torneo, un appuntamento che ormai accompagna i giorni che precedono la festa del patrono – ha affermato Nazario Alessandro Scarpetti, presidente del Circolo Tennis Piceno. – Il nostro obiettivo è alzare sempre di più il livello della manifestazione. Le nostre strutture sono in ottimo stato e continueremo a investire per migliorarle ulteriormente. Non vogliamo accontentarci: l’ambizione è quella di ospitare in futuro sempre più atleti di prima categoria, oltre a quelli di seconda, terza e quarta. Tra gli iscritti ci sono anche giovani molto promettenti: ad esempio un ragazzo di 17 anni che, concluso questo torneo, partirà subito per Cagliari per disputare le competizioni nazionali. Come circolo continuiamo inoltre a garantire tariffe tra le più basse della regione per l’affitto dei campi e costi della scuola tennis tra i più contenuti del Centro Italia. Cerchiamo di rendere questo sport il più accessibile possibile.»

«Tutto è nato da una telefonata dell’avvocato Federica Lori, che ha dato la scintilla per riaccendere una passione che avevo già dentro e soprattutto la spinta per andare avanti nell’organizzazione del torneo – ha spiegato Fabio Tosti, direttore della manifestazione. – Mi ha chiesto di dare una mano e da lì è iniziato questo percorso. Per me è una vera storia d’amore con questo impianto, che dura ormai da 47 anni. Grazie alle conoscenze costruite in oltre 25 anni abbiamo cercato di raccogliere fondi e dare maggiore visibilità alla manifestazione, sempre con grande passione per il tennis. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani del territorio la possibilità di confrontarsi con ragazzi provenienti da tutto il Centro Italia, senza essere costretti a spostarsi lontano per trovare tornei di livello. In passato da queste parti sono passati giocatori come Massimiliano Narducci e Stefano Travaglia, e vogliamo continuare a valorizzare questa tradizione. Ringrazio l’associazione che ci ha dato fiducia nell’organizzazione dell’evento. Vorrei ricordare anche la famiglia Gaspari, che diedero a mio padre la possibilità di far praticare il tennis a noi tre figli, nonostante fossimo una famiglia monoreddito. È un esempio di come lo sport possa essere un’opportunità aperta a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.».

«Manifestazioni come questa danno lustro al tennis piceno e all’intero territorio – ha ribadito Nico Stallone, assessore allo Sport del Comune di Ascoli Piceno. – Come amministrazione continuiamo a sostenere lo sport insieme agli sponsor, perché crediamo che rappresenti un’opportunità concreta per i giovani ascolani. I ragazzi devono poter sognare e lo sport è uno degli strumenti migliori per farlo. Per questo abbiamo attivato anche il progetto “Sport per tutti”, che prevede il rimborso delle quote di iscrizione alle attività sportive per le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro.»

«Sono appassionata di sport da sempre – ha dichiarato Stefania Damiani, della Damiani & Gatti, main sponsor dell’evento. – La mia esperienza mi ha insegnato che l’unione fa la forza: quando ognuno mette a disposizione il proprio contributo si possono raggiungere traguardi importanti. Per questo sosteniamo iniziative che uniscono sport, musica e sociale. Crediamo che lo sport abbia un ruolo fondamentale per i giovani, perché offre occasioni di crescita, confronto e inclusione. Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di competere e di vivere esperienze positive per il loro futuro.»

«Negli ultimi anni il torneo ha fatto registrare circa un centinaio di partecipanti – ha concluso Federica Lori, consigliere dell’associazione Circolo Tennis Piceno e giudice arbitro federale di tennis della Regione Marche- Attualmente gli iscritti sono 52, ma tradizionalmente molte adesioni arrivano nelle ultime ore prima della chiusura delle iscrizioni. La competizione si disputerà con tabelloni a eliminazione diretta: si partirà dalla quarta categoria, i vincitori accederanno al tabellone di terza categoria fino ad arrivare al tabellone finale che assegnerà il titolo di campione assoluto.»

Il Circolo Tennis Piceno ringrazia le istituzioni, gli sponsor, i partner e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e invita appassionati e cittadini a partecipare all’evento.

Perché, come recita il motto del circolo: “Scegliere è vincere”.

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi tramite il Portale Unico Competizioni (PUC) della FITP entro venerdì 24 luglio alle ore 12, oppure attraverso il link dedicato indicato sul portale federale.

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