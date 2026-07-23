La cucina quest’anno oltre l’ormai l’immancabile Gastrociccia e la sua carne alla brace sarà ampliata con lo staff delle associazioni coinvolte

CASTEL DI LAMA – Si conferma in continua crescita a Castel di Lama il “BeerRock”.

L’amministrazione comunale con le associazioni A Randerchitte, “Lamaeventi” e “Il Miglio” collabora in sinergia per realizzare il grande evento rock dell’estate, dove la musica dal vivo e le birre del territorio saranno i protagonisti indiscussi: sono stati coinvolti, infatti, i birrifici dei paesi limitrofi: Babylon di Folignano, Carnival di Offida, ” la prima pietra” di Ascoli presente il birrificio di Castel di Lama, hoppymo e da quest’anno il pluripremiato Humus di Ancarano.

La cucina quest’anno oltre l’ormai l’immancabile Gastrociccia e la sua carne alla brace sarà ampliata con lo staff delle associazioni coinvolte.

Con Arrosticini, primi piatti speciali e frittelle insieme allo storico gruppo dei “Respellari ” della fiera.

Quest’anno saranno coinvolte nelle aperture dei concerti dei giovani esordienti musicisti Rock con le scuole di musica “Lizard” di Pagliare e la scuola di musica “Banda Città di Castel di Lama”.

A seguito dei concerti rock ci sarà Cocktail Party e dj set con venerdì il resident dj: fabiettodj.

E l’attesissima performance del grande GIANNI SCHIUMA, sabato 25 luglio dopo il concerto delle “Holograms”.

Gianni Schiuma in questi giorni ha inondato la rete con video virali sulla sua esibizione in programma al BeerRock anche perchè pochi sanno che l’artista rivierasco è nativo proprio di Castel di Lama,

E per questo motivo ha promesso grandi sorprese per i suoi ex-concittadini.

Non mancheranno giochi per i bambini e tanta voglia di divertirsi all’evento clou dell’estate lamense.

Lo staff comunica: “Ci teniamo molto, fin da ora, nel ringraziare l’amministrazione, tutti quelli che parteciperanno e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in primis il main sponsor (l’impresa edile Edil Morgan di Pagliare del Tronto) che hanno creduto nel progetto 2026 fin dall’inizio e hanno sposato la causa nel suo valore aggregativo e culturale”.

PROGRAMMA MUSICALE

23/07 h20:15

apertura con emergenti scuola Lizard 🎸

h21:40 STARLIGA 🎸

24/07 h20:15-21:15

apertura con gruppo d’insieme scuola musica di Castel di lama

h 22 Hibrid Light (cover Linkin Park🎸

21:30 Dj set Fabietto-dj

25/07 h 20:30 The Holograms (versione Rock)🎸

h 22:30 LIVE PERFORMANCE

GIANNI SCHIUMA

26/07 h21 The Rockstar Legend 🎸multicover dove cambia solo il frontman; Guns, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Pink

Floyd, Rolling Stones, Deep Purple

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