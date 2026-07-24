ASCOLI PICENO – In occasione della Notte Bianca di Piazza Immacolata, in programma per la serata di oggi, venerdì 24 luglio, il Gruppo Giovani del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ascoli Piceno sarà presente con uno stand informativo e di sensibilizzazione dedicato alla salute sessuale e alla prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di LoveRed, la campagna nazionale promossa dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con lo sponsor Durex, nata con l’obiettivo di abbattere i tabù e promuovere tra i più giovani una cultura della sessualità consapevole, sicura e responsabile.

A partire dalla serata di oggi, i giovani volontari Cri coinvolgeranno i presenti attraverso attività di intrattenimento, giochi interattivi e momenti dinamici, pensati per sensibilizzare in modo leggero ma rigoroso. Un approccio informale per distribuire materiale informativo, rispondere a dubbi e curiosità e dialogare apertamente su temi fondamentali quali la prevenzione delle infezioni, l’uso corretto dei dispositivi di protezione e l’importanza dell’affettività consapevole.

Per il Gruppo Giovani della CRI di Ascoli Piceno, infatti, l’impiego del gioco e dell’intrattenimento si rivela uno strumento strategico per infrangere l’imbarazzo. Essere presenti nei luoghi di festa e aggregazione giovanile consente di raggiungere i propri coetanei in modo diretto, trasformando un momento di svago in un’opportunità concreta di prevenzione e tutela della salute, in piena sintonia con le priorità educative della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è per questa sera a Piazza Immacolata, dove lo stand dei Giovani della Croce Rossa accoglierà la cittadinanza per tutta la durata dell’evento.

«Oltre le attività del gruppo giovani – aggiunge Loredana Borraccini, presidente del Comitato CRI di Ascoli Piceno – sarà attivo il circuito delle “ambulanzine” per i più piccoli e, dal punto di vista sanitario, tre punti di soccorso di cui due mobili (ambulanza e squadra a piedi) per tutta la festa, tutti radiocollegati tra loro».

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