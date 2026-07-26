Al termine dell’amichevole col Frosinone, Mister Tomei ha commentato la prestazione e fatto il punto sui singoli che stanno recuperando

Amichevole FROSINONE-ASCOLI 1-0

Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti – ore 18:30

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani (1’ st Desplanches); A. Oyono (14’ st Amey), Cittadini, Calvani (1’ st Monterisi), Bracaglia (14’ st Corrado); Calò (14’ st El Azzousi), Cichella (14’ st J. Gelli); Fini (14’ st J. Oyono), F. Gelli (14’ st Hasa), Kvernadze (14’ st Zerbin); Raimondo (14’ st M. Colley). A disp.: Pisseri, Kone, Barcella, Kalaj, Befani. All.: Alvini

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale (22’ st Crespi); Alagna (14’ st Zagari), Curado (14’ st Nicoletti), Rizzo (40’ st Diamanti), Guiebre (22’ st Caucci); Corradini (22’ st Russo), Milanese (14’ st Gorica); Silipo (14’ st De Pieri), Perciun (14’ st Acampora), D’Uffizi (22’ st Conti); Chakir (22’ st Lo Scalzo). A disp.: Dente, Damiani, Oliveri, Diamanti, Gori. All.: Tomei

ARBITRO: Di Mario di Ciampino

RETI: 17’ st M. Colley (F)

NOTE: ammoniti Calvani (F), Chakir (A), Kone (F), Russo (A). Spettatori 1.359, di cui 1.100 ascolani. Rec. 1’ pt, 3’ st.

Al termine dell’amichevole col Frosinone, Mister Tomei ha commentato così la prestazione della squadra dalla sala stampa del “Manlio Scopigno” di Rieti:

“Sono molto contento sia perché il primo obiettivo era finire il ritiro senza problematiche e infortuni sia perché volevo vedere come i nuovi si erano inseriti.

È stata una buona partita, contro con squadra fisica, che gioca uomo su uomo e che fa dell’intensità la sua forza. Il risultato lascia il tempo che trova perché queste sono gare utili per allenarsi e per crescere.

Gori ha avuto un problema gastrointestinale, non era in grado di poter giocare, lo abbiamo lasciato riposare

Oggi non era semplice contro una squadra di Serie A, molto aggressiva, ma la nostra personalità deve continuare a crescere, mantenendo quell’identità che ci ha portati fino a qui e continuando ad alimentarla. Da questo punto di vista abbiamo disputato un’ottima partita.

Acampora è da diverso tempo che non fa ritiri, lo stiamo portando al minutaggio giusto, sta facendo un lavoro importante, così come De Pieri e Perciun che si stanno adattando al lavoro, li ho visti ben predisposti e per me è importante che si mettano a disposizione

Oliveri viene da un periodo di inattività, gradatamente lo stiamo rimettendo a posto, può fare il terzino, l’esterno alto, la mezzala, è duttile, ora pian piano deve mettersi fisicamente a posto, lo staff in questo sta facendo un bel lavoro. Può darci una grande mano.

Damiani sta riprendendo dopo i problemi avuti nei playoff, si portava dietro strascichi di infiammazioni e pian piano lo stiamo rimettendo a posto”.

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