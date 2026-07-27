ASCOLI PICENO – Si svolgerà dall’8 al 19 agosto 2026 la tredicesima edizione di Ascoliva Festival, festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Il “claim” di quest’anno è “Impossibile resisterle”, con esplicito riferimento all’oliva ascolana ripiena, regina della manifestazione e prodotto gastronomico conosciuto in tutto il mondo. Il festival, come sempre, vede il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Regione Marche, col sostegno anche di altre istituzioni, associazioni e sponsor.

Importante novità, per l’edizione 2026, sarà rappresentata dalla nuova location: stavolta sarà il suggestivo chiostro di San Francesco, in pieno centro storico, ad Ascoli Piceno, ad ospitare il Villaggio dell’oliva con i produttori di olive ascolane ripiene Dop che saranno affiancate da altri 12 piatti della tradizionale locale.

Il chiostro ospiterà oltre agli spazi dei produttori anche incontri culturali e gastronomici, laboratori, iniziative come l’Oliva Day con le Olimpiadi dell’oliva che coinvolgeranno i visitatori con sfide a base di olive ascolane, il Premio “Ascoliva” (ovvero un riconoscimento a chi si è maggiormente distinto nel settore gastronomico e in altri settori per la promozione del territorio piceno), la gara delle massaie (il 16 agosto) per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa con iscrizioni gratuite – per chi volesse partecipare può sin da subito inviare una mail con nome, cognome e un contatto telefonico all’indirizzo [email protected] (regolamento sul sito www.ascoliva.it) – ed altri eventi e novità che coinvolgeranno le migliaia di visitatori in arrivo ad Ascoli. Il ricco programma ufficiale vede la collaborazione del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop e di Bim Tronto oltre ai Musei civici di Ascoli.

Anche lo scorso anno i numeri hanno confermato il potenziale del festival, in costante crescita, con più di 40 mila presenze al Villaggio dell’Oliva nei 12 giorni della manifestazione. Complessivamente, nell’arco delle 12 edizioni realizzate, si è registrato oltre mezzo milione di visitatori.

Al Festival dell’oliva ascolana ripiena del Piceno Dop hanno dedicato ampio spazio, nel corso degli anni, media nazionali e internazionali (con pubblicazioni su siti web specializzati di numerosi Paesi esteri, anche in Australia e in Cina). Tanti i personaggi che hanno assaggiato le olive di Ascoliva Festival, da Renzo Arbore a Yuri Chechi, Pio e Amedeo, il regista Giuseppe Piccioni, gli attori Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero, Cecilia Capriotti e altri ancora.

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