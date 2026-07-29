ASCOLI PICENO – Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.30, il salotto di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno offrirà un viscerale omaggio all’artista italiano che, più di ogni altro, ha avvicinato le sette note italiane alla musica black e a tutte le sue diramazioni.

Parliamo di Pino Daniele, colui che ha saputo come nessun altri avvicinare il mondo intero a Napoli mediante brani in idioma partenopeo, incarnando per oltre 35 anni l’anima viscerale della sua città più vera, quella malinconica e vivida. A rammentare, riscoprire, immortalare l’autore di Anna Verrà, Napule è e Quanno chiove, ad oltre dieci anni dalla sua morte e a più di 70 anni dalla sua nascita, è un progetto nato da un’idea di Nick Di Donato e di Stefano Romani.

Uno spettacolo vibrante che celebra non solo la musica ma anche l’anima di Pino Daniele, tra blues, jazz e radici partenopee, con video storici di Pino e immagini dei suoi grandi amici-musicisti con cui ha collaborato nell’arco degli anni. Sul palco ci sarà un gruppo di grandi musicisti, uniti dalla passione e dal rispetto per una musica che continua a parlare al cuore. Nick Di Donato: voce e chitarre; Mattia Parissi: tastiere e synth; Matteo Grandoni: basso e contrabbasso; Lorenzo Poliandri: batteria e il trombettista; Manuel Trabucco al sax. Con la voce di Lorenza Mastrilli.

Con loro, ci sarà una autentica star, Fabrizio Bosso, trombettista tra i più apprezzati nel mondo, capace di unire tecnica straordinaria, lirismo ed energia, con collaborazioni che spaziano dal jazz al pop d’autore. Lo spettacolo si intitola Neapulse, che dopo un’anteprima avvenuta la scorsa primavera, affronterà un percorso in tutta Italia partendo da piazza del Popolo ad Ascoli, con una partenza inserita all’interno del cartellone di eventi creato dal Comitato Festeggiamenti per il Patrono Sant’Emidio e dall’Arengo.

Sul palco, l’obiettivo sarà far rivivere la genesi di brani leggendari – da Je so pazzo a Quando, a Yes i know my way, da I Say i stocca , da Vento di passione a Se mi vuoi, da parte di tutti i protagonisti di un viaggio musicale che non vuole solo ricordare Pino Daniele ma soprattutto tramandarlo, farlo continuare a vivere. La serata Neapulse, realizzata da SR Video Promotion, sarà ad ingresso gratuito.

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