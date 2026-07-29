ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Emanuele Ndoj.
Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia Emanuele per l’impegno dimostrato nella sua esperienza in bianconero e gli augura i migliori successi per il prosieguo della carriera.
Il centrocampista albanese classe 1996 con la maglia dell’Ascoli, ha collezionato 26 presenze e 1 gol, sarebbe a un passo dalla Folgore Caratese neo promossa in Serie C.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo