ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della viabilità in Via Porta Tufilla – Via Ponte Vecchio per lavori di riqualificazione del parco Saladini Pilastri

Con l’Ordinanza dirigenziale 458 del 28 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di istituire per il giorno 30 luglio 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e per il giorno 3 agosto 2026 dalle ore 8.30 alle ore 10.30:

Via Ponte Vecchio

– L’interdizione temporanea della circolazione stradale in Via Ponte Vecchio nel tratto compreso tra l’intersezione Via Ponte Vecchio/Via Piave e l’intersezione Via Ponte Vecchio/ Via Porta Tufilla al fine di consentire di percorrere il tratto di strada indicato dei mezzi d’opera in senso contrario di marcia con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. L’interdizione della circolazione potrà essere effettuata soltanto successivamente la chiusura della circolazione veicolare in Via Porta Tufilla. Presenza di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente n.1 moviere all’ intersezione Via Ponte Vecchio/Via Porta Tufilla al fine di indirizzare i veicoli in movimento dagli stalli di sosta presenti in Via Porta Tufilla in direzione LungoTronto Bartolomei; n.1 moviere in Via Pontevecchio al fine di consentire coordinandosi con gli altri movieri la percorrenza in senso contrario di quest’ultima via; n. 1 moviere all’intersezione tra Via Porta Tufilla ed il Ponte di Porta Maggiore al fine di indirizzare il flusso veicolare in direzione Corso Vittorio Emanuele e Corso Mazzini e di consentire l’accesso ai frontisti e alle attività commerciali site in Via Porta Tufilla;

– Istituzione dell’obbligo direzionale “dritto” per i veicoli provenienti da via Porta Tufilla in caso di messa in marcia di questi ultimi dagli stalli di sosta presenti nella via.

Via Porta Tufilla

– L’interdizione temporanea della circolazione in Via Porta Tufilla indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in senso contrario dei mezzi d’opera in Via Ponte Vecchio a partire dall’intersezione di Via Porta Tufilla con il Ponte di Porta Maggiore, da attuare tramite transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto, in via Porta Tufilla e presenza di moviere;

– Divieto di sosta con rimozione coatta nel punto interessato dall’intervento;

– Obbligo direzionale dei veicoli provenienti dal Ponte di Porta Maggiore in direzione Corso Mazzini con contestuale disattivazione del varco del Carmine oppure Corso Vittorio Emanuele.

– Istallazione segnaletica di preavviso “ Via Porta Tufilla Chiuso” all’altezza della rotatoria di via Indipendenza/Via Luciani

– Disattivazione del Varco del Carmine in Corso Mazzini nelle date e fasce orarie indicate.

In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di messa in sicurezza per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date.

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Quintana 2026” – edizione di agosto

Con l’Ordinanza dirigenziale 459 del 28 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di istituire per il giorno 01 agosto 2026 dalle ore 18.00 alle ore 20.00:

Offerta dei ceri

divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma (tutti i lati) e via XX Settembre, fatta eccezione per gli stalli già concessi al trenino turistico, per permettere la collocazione dei van dei cavalli;

interdizione alla viabilità veicolare, in base alle esigenze e in relazione all’effettivo transito del corteo, nelle strade e piazze interessate alla manifestazione (piazza Roma, via del Trivio, via dell’Archivio, Piazza del Popolo);

Sospensione dei trenini, bus turistici e bus navetta Start interferenti con Piazza Del Popolo.

Giostra della Quintana

per il giorno 02 agosto 2026 dalle ore 15.00 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo:

interdizione della viabilità veicolare in piazza V.Basso, via B.Cairoli, via del Trivio, piazza del Popolo, via C.del Duca c.so Trento e Trieste, via XX Settembre, piazza Arringo, c.so V.Emanuele, piazza Matteotti, viale A.de Gasperi, via delle Terme e Via G.Pascoli;

Al passaggio del corteo è ripristinata la viabilità con obbligo di proseguire dritto in viale A.de Gasperi all’intersezione con via piazza Matteotti, con contestuale permanenza del divieto di transito, eccetto i residenti della zona interdetta, in c.so Vittorio Emanuele, per tutta la durata della giostra;

interdizione della viabilità in Via L.Castellano Sisto V°. Tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V° e delle vie afferenti che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previo assenso da parte del personale di P.L. presente sul posto, ed uscire in via Porta Torricella;

Sospensione dei trenini, bus turistici e bus navetta Start interferenti con la manifestazione;

dalle ore 14.00 alle ore 21.00:

divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1” con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento ove prevista;

divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti lato Sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;

disattivazione del varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea sospensione di validità della Z.T.L in C.so Mazzini, per quanto attiene il solo transito, per realizzare una via alternativa di transito per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele;

divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Roma, lato Ovest, con riserva di sosta alle Forze di Polizia, ambulanze, personale di servizio autorizzato.

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