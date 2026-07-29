La partecipazione al Festival è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it

ASCOLI PICENO – Il quarto mese del fitto calendario del Festival dell’Appennino, inclusivo di natura si apre con due appuntamenti: sabato 1° agosto nuovo appuntamento in Umbria, ci immergeremo nel cuore della Valnerina, a Cascia, famosa in tutto il mondo come meta di pellegrinaggio legata a Santa Rita, un luogo che unisce spiritualità, natura incontaminata e antiche tradizioni gastronomiche. Un’escursione pomeridiana ci condurrà fino a Roccaporena poi al rientro assisteremo al concerto di Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto nuovo appuntamento nelle Marche nell’incantevole cornice del Lago di Gerosa-Comunanza con un’escursione panoramica ai piedi dei Monti Sibillini, un pomeriggio all’insegna dell’inclusività e per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli.

Il Festival dell’Appennino si svolge dal 3 maggio all’31 ottobre 2026 con un programma che si sviluppa lungo sei mesi di eventi, coinvolgendo 29 comuni. Saranno 31 gli eventi che si svolgeranno in quattro regioni – Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria – per un unico racconto di territori, comunità e identità. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Festival si presenta quest’anno in una veste speciale, profondamente legata al decennale del sisma del 2016, con l’obiettivo di offrire una visione di futuro alle aree interne dell’Appennino centrale attraverso una proposta integrata di comunicazione e promozione turistica. Il claim scelto per il 2026, “A due passi da te”, rappresenta un invito alla scoperta e al rilancio di territori ricchi di cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche, protagonisti di una delle più rilevanti manifestazioni turistico-culturali del Centro Italia.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Ancora una volta il Festival dell’Appennino offre un doppio appuntamento a tutte quelle persone che vogliono immergersi in un’esperienza unica, tra cultura e natura, nei borghi dell’Appennino centrale. Cascia è uno dei principali centri di spiritualità dell’Appennino centrale che, i cui luoghi simbolo stanno tornando a essere accessibili per fedeli e turisti grazie al cambio di passo impresso alla ricostruzione. Il Lago di Gerosa, invece, si trova ai piedi dei Monti Sibillini, in un contesto naturalistico di grande bellezza. Questa manifestazione, resa possibile grazie ai quattro Bim coinvolti, rappresenta un esempio concreto di riparazione economia e sociale, dal momento che attrae visitatori nei nostri territori e, al contempo, offre alle nostre comunità opportunità di aggregazione e svago. Un binomio che sta garantendo al Festival dell’Appennino un crescente successo”.

Il Presidente BIM Tronto Luigi Contisciani: “Con queste due tappe tocchiamo luoghi dal fascino unico che confermano la vocazione itinerante e inclusiva del Festival dell’Appennino. In ogni tappa, la musica e la voce umana dialogano con l’ambiente circostante, trasformando il cammino in un rito collettivo di grande impatto emotivo. Il lavoro sinergico con gli altri BIM dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per promuovere un turismo di qualità. È entusiasmante vedere visitatori e famiglie scegliere un approccio lento, immergendosi nella natura per lasciarsi guidare dalle sensazioni. Parliamo di persone connesse — con il territorio, la propria salute e l’ecosistema — e consapevoli, attente alla sostenibilità e desiderose di ritrovare ritmi più umani. La loro presenza dimostra come queste esperienze a due passi da te rappresentino una preziosa opportunità di sviluppo economico e sociale per le nostre comunità locali.”

Il Sindaco di Cascia Mario De Carolis: “Cascia è lieta di ospitare una tappa del Festival dell’Appennino, un appuntamento capace di unire natura, cultura e valorizzazione dei territori. Siamo felici di accogliere questo importante evento perché rappresenta un’ulteriore occasione per far conoscere la bellezza della nostra terra, i luoghi della spiritualità legati a Santa Rita e i valori di pace, riconciliazione e perdono che da sempre contraddistinguono il suo messaggio nel mondo. Attraverso il cammino e la musica, il Festival permette a cittadini e visitatori di vivere un’esperienza autentica immersi nei paesaggi della Valnerina, riscoprendo comunità e territori dell’Appennino centrale. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Cascia e per aver inserito la nostra città in questo grande racconto di cultura e spiritualità.

Il Sindaco di Comunanza Domenico Sacconi:”Il Festival dell’Appennino rappresenta oramai un appuntamento di grande prestigio all’interno dell’estate comunanzese. La collocazione sul lago di Gerosa è assolutamente strategica che raccoglie oltre alla bellezza ambientale, la storia e le tradizioni delle nostre frazioni. Ogni anno migliaia di ragazzi e famiglie arrivano al lago per non perdere uno spettacolo nello spettacolo”

Sabato 1° agosto il ritrovo per l’escursione è alle ore 14.45 (geolocalizzazione nel programma sul sito), partenza alle ore 15. L’escursione è un percorso ad anello, ha una difficoltà E, è lunga 10 km, con un dislivello di 315 mt e un tempo di percorrenza di circa 3,5 ore.

Al rientro dall’ escursione intorno alle 18.30/19 sarà possibile trasferirsi in auto a Cascia e cenare presso le strutture ricettive presenti nel borgo. Alle ore 21.00, presso piazzale San Francesco, concerto Omar Pedrini, in tour questa estate con “Dai Timoria fino ad oggi”, un progetto live che ripercorre oltre 30 anni di carriera, unendo i grandi classici scritti per i Timoria, band simbolo del rock alternativo anni ’90 e i successi dei suoi sei album da solista.

Lunedì 3 agosto il ritrovo dell’escursione è alle 16.15 con partenza escursione alle 16.30 sul Lago di Gerosa, lato di Comunanza (sarà opportunatamente segnalato con le frecce del Festival). L’escursione un anello con partenza e rientro sul Lago di Gerosa, ha una difficoltà E è lungo 8,5 km, con un dislivello di 232 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Per raggiungere il luogo dell’evento vi invitiamo impostare il navigatore con il punto indicato nel sito, arrivati lì dovrete svoltare a sinistra e proseguire fino all’area giochi, il posto sarà segnalato con le vele del Festival.

Dalle ore 16.30 alle 19.30 attività inclusive sulle sponde del lago: laboratorio “Il piccolo libro della natura” e kayak all inclusive.

Al rientro dall’escursione intorno alle 19.30 sarà possibile cenare usufruendo del punto ristoro a cura della Proloco di Comunanza. Alle ore 21 lo spettacolo Tra fuoco e Stelle della Compagnia dei Folli, una compagnia di teatro e di artisti di strada di fama internazionale. Per la prima volta portano sulle rive del Lago di Gerosa uno spettacolo unico nel suo genere, lasciatevi sorprendere da un viaggio straordinario attraverso personaggi, acrobati e cantanti che sfidano la gravità e volano nel tempo e nello spazio.

La partecipazione al Festival è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

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