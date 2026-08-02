ASCOLI PICENO
Ore 20.45 stadio ” Del Duca”. Sold out l’impianto ascolano per l’amichevole con la Lazio di miste Gattuso. Anche il settore ospiti è pieno sono 900 i tifosi biancocelesti arrivati ad Ascoli, in contestazione contro la società e Lotito.
Un minuto di silenzio per Franco Baresi
ARBITRA Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Gli Assistenti sono Simone Pistarelli della sezione di Fermo e Matteo Lauri di Gubbio. Quarto Ufficiale Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese, Acampora; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. Allenatore: Tomei
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella; Taylor, Noslin, Zaccagni; Dia. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Floriani Mussolini, Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. Allenatore: Gattuso
NOTE: Spettatori 11.011
RETI
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ Battono il calcio di inizio i biancocelesti
3′ tiro di Rovella dal limite, esterno di potenza respinto dalla difesa. Lazio in attacco
7′ brutto fallo di Zaccagni a centrocampo su Silipo, punizione pe ril Picchio che ha preso in mano il possesso palla
8′ tiro di Taylor dal limite che sfiora il palo
12′ corner per la Lazio, palla che carambola al limite ancora Taylor pericoloso con un tiro al volo, palla deviata in corner
17′ si fa vedere l’Ascoli in avanti con Silipo prima e con D’Uffizi poi che cercano il cross in mezzo, spazza la difesa biancoceleste
20′ Dia vince un contrasto e si invola verso l’area, ci pensa Milanese a fare una diagonale difensiva a chiudere le velleità avversarie, il tiro di Dia è poi parato da Vitale
22′ Bella incursione di Guiebre che entra in area dopo una triangolazione e tira deviazione in corner
31′ l’Ascoli continua a gestire il possesso palla, due brutti interventi su D’Uffizi a centrocampo consecutivi, punizione per il Picchio
35′ corner per l’Ascoli, palla che carambola fuori area, dalla distanza di prima intenzione ci prova Alagna che tira fuori misura
36′ SFIORA IL GOL LA LAZIO ripartenza veloce della Lazio, Dele a tu per tu con Vitale tenta il pallonetto che termina sulla parte alta della rete sopra la traversa
42′ contropiede veloce del Picchio guidato da Perciun, che scarica a Chakir che vede D’Uffizi, al limite provail suo classico tiro a giro murato però dalla difesa
44′ OCCASIONE LAZIO, Dia viene pescato in area si gira e tira, tiro debole a due passi para Vitale
45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
45′ Si riparte, Ascoli subito in avanti
48′ Noslin conquista un corner, chiuso bene da Guiebre
49′ bel contropiede del Picchio, D’Uffizi viene fermato irregolarmente mentre tenta il tiro, riparte la Lazio
54′ si alzano i ritmi al Del Duca, l’Ascoli riesce a frenare le manovre offensive della Lazio
61′ GOOOOOOOOOL ASCOLI. D’Uffizi da centrocampo verticalizza con un filtrante perfetto per Chakir che si trova davanti a Mandas e infila con un rasoterra
62′ L’Ascooli sfiora il gol con un colpo di testa di D’Uffizi che scheggia la traversa
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo