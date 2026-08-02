ASCOLI PICENO – Al termine del test amichevole contro la Lazio, in sala stampa mister Tomei analizza la gara. Visibilmente nero in volto il tecnico bianconero che deve fare i conti con l’infortunio al ginocchio di Alagna, subito nell’occasione della prima rete della Lazio. Il giocatore uscito in barella, esce dallo stadio con le stampelle.

«Abbiamo fatto un’ottima partita con l’amaro in bocca per l’infortunio di Alagna, purtroppo è il ginocchio. Vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo fatto una gara di livello contro una squadra di Serie A, ci deve dare consapevolezza, abbiamo combatutto siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo avuto la giusta personalità per giocare contro una squadra di categoria, I ragazzi stanno lavorando bene hanno fatto un gra lavoro Milanese ha dovuto fare il play maker che non è il suo ruolo ci mettiamo pian piano bene in forma per l’inizio della Coppa Italia».

Assenti ancora Damiani e Corradini che stanno recuperando dagli infortuni «Corradini sta risolvendo un problemino al ginocchio, cerchiamo di recuperare i giocatori perché ne abbiamo bisogno. Sui nuovi e soprattutto su Perciun non è ancora dentro i nostri meccanismi, deve crescere e deve inserirsi nella nostra architettura».

«Stiamo lavorando cercando di mettere benzina nelle gambe. Anche i più giovani stanno lavorando bene, cercano di mettersi in mostra, stanno crescendo anche loro. Gori ha avuto un problema gastrointestinale è rientrato oggi, anche lui sta lavorando bene

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso «C’e grandissimo entusiasmo, siam contenti, mancano dei tasselli sul mercato la colpa è anche mia mancano un centrale e un attaccante. Partita vera, lo avevo già detto abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla con atteggiamento, voglia e spirito. Sappiamo che sarà dura in casa, per noi è un valore aggiunto avere i tifosi. Sull’Ascoli e sulle tifoserie? Preferirei vedere spesso situazioni cosi sopratutto in questo periodo storico vedere questa festa. Una squadra che gioca come quella di Fabregas, sanno giocare hanno questa idea di calcio che mi piace molto, faccio i complimenti a loro. , forse all’inizio la partita sembrava noiosa, andavamo uomo su uomo, una squadra allenata bene difficile riprendere palla quando ti mette a giro».

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