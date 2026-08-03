ASCOLI PICENO – Giornata di emozioni quella del 2 agosto nella città delle Cento Torri.
Mattia Zannori ha vinto per il sestiere di Porta Tufilla la Quintana di Ascoli Piceno corsa oggi in onore del patrono della città Sant’Emidio.
In sella a Trentino, purosangue inglese di 13 anni, ha conquistato il suo primo palio alla Giostra ascolana, il tredicesimo per Tufilla.
Una giostra incerta fino alla fine e che ha vissuto il momento clou alla terza tornata quando Luca Innocenzi, in quel momento secondo in classifica per pochi punti dietro Zannori, è caduto a terra con la sua cavalla Aube Boreale.
Zannori ha vinto con 2138 punti davanti a Lorenzo Melosso di Porta Romana (2036), Adalberto Rauco di Porta Maggiore (1964), Davide Dimarti della Piazzarola (1948), Luca Innocenzi di Porta Solestà (1418) e Tommaso Finestra di Sant’Emidio (1214).
La giostra è stata preceduta dal corteo al quale hanno preso parte 1.300 figuranti in abiti del Quattrocento, con in testa in veste di Araldo il presentatore tv Massimiliano Ossini, testimonial della Quintana di Ascoli Piceno.
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