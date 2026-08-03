CASTORANO- I ragazzi castoranesi che, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, hanno aderito all’iniziativa “Ci sto! Affare fatica”, ideata dal Csv (Centro Servizi per il Volontariato) Marche con il patrocinio della Regione, hanno vinto il primo premio del contest instagram per ciò che concerne la provincia di Ascoli Piceno.

Un contest dove si poteva partecipare inviando un video o un reel inerente i lavori che i ragazzi stessi hanno intrapreso durante la settimana preposta.

Il gruppo castoranese si è aggiudicato l’ambito premio, al pari di quelli delle altre province marchigiane, ovvero Acqualagna, Castelplanio, Macerata e Porto Sant’Elpidio.

Festa grande, mercoledì scorso a Montemarciano di Ancona, dove il Csv ha convocato tutte le squadre vincitrici, i loro tutor e gli “handyman”, adulti che hanno accompagnato i ragazzi nel loro percorso lavorativo.

Ad accompagnare i ragazzi castoranesi, oltre alla Sindaca Rossana Cicconi,anche il resto della Giunta comunale: la vice sindaca Maoloni Marika e l’assessore all’ambiente Nazario Schiavoni. Presente anche la consigliera delegata alle Politiche Giovanili, Giorgia Ciccanti.

“Abbiamo aderito al progetto “Ci sto! Affare fatica” per la prima volta lo scorso anno – le parole di una soddisfatta Giorgia Ciccanti, consigliera delegata alle Politiche Giovanili del comune di Castorano -, e non nego che all’inizio ero scettica sulla partecipazione perché ultimamente si sta perdendo il senso del volontariato. A distanza di un anno devo dire con il cuore colmo di emozione ed orgoglio che i ragazzi sono pieni di sorprese e soprattutto speranza per il nostro piccolo paese. Mi preme quindi ringraziare tutti quelli che hanno partecipato attivamente e hanno portato avanti con onore il nome di Castorano, perché il paese dove abitiamo lo fanno i cittadini e questi ragazzi ce ne hanno fornito un bellissimo esempio. Da ultimo, ma non per importanza, sento di dover ringraziare fortemente il vicesindaco Marika Maoloni e Antonella Capecci degli uffici comunali, che hanno spinto affinché si partecipasse a questo progetto”.

All’evento conclusivo erano presenti l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Tiziano Consoli, la vicepresidente del CSV Marche ETS Sonia Brunetti, il sindaco di Montemarciano Maurizio Grilli, ed i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui diversi sindaci.

85 i reel complessivi pubblicati durante le settimane di cantiere, con i cinque contenuti ritenuti migliori dalla giuria (composta da CSV Marche e Regione Marche) che sono stati premiati con un ulteriore riconoscimento in “buoni fatica” del valore di 75 euro.

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