ASCOLI PICENO – Lunedì 3 agosto (partenza alle 21 da Piazza Arringo, davanti alla Cattedrale di Ascoli Piceno) appuntamento con l’evento “Camminata per Sant’Emidio”, una camminata culturale serale curata da Unione Sportiva Acli Marche.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social Smart City” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in Comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso è adatto a persone di ogni età e dura circa due ore e mezza. Attraverso una semplice camminata sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città di Ascoli e del suo patrono Sant’Emidio, con la presenza di una guida turistica abilitata. Il percorso toccherà la Cattedrale, la Fonte di Sant’Emidio, il Tempietto di Sant’Emidio Rosso e il Tempio di Sant’Emidio alle Grotte.

Per partecipare all’iniziativa occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome. È previsto un tetto massimo di 100 persone.

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