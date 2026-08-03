Quest’anno protagonista è Roccacasaregnano che comprende Casaregnano, Cuccaro e Capo il Colle. I dettagli

ROCCAFLUVIONE – Dopo la pioggia, torna il sereno. Dopo essere stata rinviata per maltempo, sabato 8 agosto torna “A festa Ranna – di frazione in frazione” , terza edizione, un evento organizzato dal Comune di Roccafluvione con la collaborazione di ProLoco, Comitato “La Rocca” e “Transumanze di idee” con il prezioso contributo del CAI che promuove e valorizza le frazioni del territorio.

Quest’anno protagonista è Roccacasaregnano che comprende Casaregnano, Cuccaro e Capo il Colle.

Ritrovo alle 16 presso il Campo Parrocchiale “Gloria Pignoloni” e partenza alle 16,15 per la passeggiata che rievoca la processione di San Fortunato, direzione zona “Lu Cavaliere” con le storie e le leggende, passando per Capo il Colle, su per “la salita de li prete rotte” , fino alla Croce che era il punto di arrivo della processione. Il percorso è animato con racconti e scatch dal Gruppo Teatrale Opera Show e dai talenti di Roccafluvione.

Al ritorno, per le 19, tutti potranno godere della serata in onore di San Rocco, organizzata dal comitato “La Rocca”

Per la partecipazione è gradita la prenotazione (info in locandina).

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