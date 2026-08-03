OFFIDA – Nuovo avanzamento per il programma di rigenerazione urbana del Comune di Offida.
E’ stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Marche di 460 mila euro, pari all’acconto del 20% del contributo destinato all’avvio
delle attività di progettazione.
L’intervento riguarda il ripristino delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture
stradali e dei relativi sottoservizi nel tratto di viale Martiri della Resistenza, sul
versante orientale del quartiere Borgo Cappuccini, nonché in ulteriori aree limitrofe
di proprietà pubblica.
L’opera dispone di un finanziamento complessivo programmato di 2,3 milioni di euro
nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137 del 2023, dedicata al Programma
straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma. Il trasferimento
dell’anticipazione segue l’avvenuto affidamento dell’attività di progettazione e le
verifiche effettuate dall’Usr Marche.
“Con questo trasferimento mettiamo il Comune di Offida nelle condizioni di
procedere concretamente con la progettazione di un intervento rilevante per il
quartiere Borgo Cappuccini. La ricostruzione riguarda anche la qualità e la sicurezza
degli spazi urbani, della viabilità e dei servizi essenziali. Ringrazio il presidente della
Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco Luigi Massa per la loro
collaborazione”.
Il progetto consentirà di intervenire in maniera organica sulla sede stradale, sulle opere di urbanizzazione e sui sottoservizi, contribuendo alla riqualificazione e alla
piena funzionalità di un’area importante del territorio comunale.
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