Il trasferimento dell’anticipazione segue l’avvenuto affidamento dell’attività di progettazione e le verifiche effettuate dall’Usr Marche

OFFIDA – Nuovo avanzamento per il programma di rigenerazione urbana del Comune di Offida.

E’ stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione

Marche di 460 mila euro, pari all’acconto del 20% del contributo destinato all’avvio

delle attività di progettazione.

L’intervento riguarda il ripristino delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture

stradali e dei relativi sottoservizi nel tratto di viale Martiri della Resistenza, sul

versante orientale del quartiere Borgo Cappuccini, nonché in ulteriori aree limitrofe

di proprietà pubblica.

L’opera dispone di un finanziamento complessivo programmato di 2,3 milioni di euro

nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137 del 2023, dedicata al Programma

straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma. Il trasferimento

dell’anticipazione segue l’avvenuto affidamento dell’attività di progettazione e le

verifiche effettuate dall’Usr Marche.

“Con questo trasferimento mettiamo il Comune di Offida nelle condizioni di

procedere concretamente con la progettazione di un intervento rilevante per il

quartiere Borgo Cappuccini. La ricostruzione riguarda anche la qualità e la sicurezza

degli spazi urbani, della viabilità e dei servizi essenziali. Ringrazio il presidente della

Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco Luigi Massa per la loro

collaborazione”.

Il progetto consentirà di intervenire in maniera organica sulla sede stradale, sulle opere di urbanizzazione e sui sottoservizi, contribuendo alla riqualificazione e alla

piena funzionalità di un’area importante del territorio comunale.

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