La presente ricognizione ha l’esclusiva finalità di censire i danni e non costituisce riconoscimento del diritto ad eventuali contributi. Successivamente all’eventuale dichiarazione di stato di emergenza, ai soggetti segnalanti potrà essere richiesta una integrazione documentale

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli informa la cittadinanza che la Regione Marche ha avviato una ricognizione dei danni verificatisi in occasione del maltempo del 21 luglio scorso. Pertanto, chiunque abbia subito danni a beni immobili, veicoli, coltivazioni agricole ecc. all’interno del territorio comunale è invitato a trasmettere una descrizione e una preliminare stima degli stessi.

Le segnalazioni, redatte utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 11 agosto 2026 inviando una PEC all’indirizzo [email protected] oppure lasciando la documentazione al protocollo in Piazza Arringo 7 negli orari di apertura al pubblico. La presente ricognizione ha l’esclusiva finalità di censire i danni e non costituisce riconoscimento del diritto ad eventuali contributi. Successivamente all’eventuale dichiarazione di stato di emergenza, ai soggetti segnalanti potrà essere richiesta una integrazione documentale, sulla scorta delle indicazioni operative che potrebbero essere emanate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Marche.

Il modello da compilare e tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.comune.ap.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/28230

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