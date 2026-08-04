ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli informa la cittadinanza che la Regione Marche ha avviato una ricognizione dei danni verificatisi in occasione del maltempo del 21 luglio scorso. Pertanto, chiunque abbia subito danni a beni immobili, veicoli, coltivazioni agricole ecc. all’interno del territorio comunale è invitato a trasmettere una descrizione e una preliminare stima degli stessi.
Le segnalazioni, redatte utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 11 agosto 2026 inviando una PEC all’indirizzo [email protected]
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