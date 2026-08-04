Tutto merito del “Club ‘57”, l’associazione culturale, ricreativa e di volontariato sociale operante a Castorano da ben 18 anni, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune

CASTORANO – Tutto è pronto a Castorano, per il “Galà di Danza sotto le stelle”, che si preannuncia essere una serata, sabato prossimo, dove la danza professionistica si unisce alla socialità di un paese che tiene molto alla propria identità, sullo sfondo di uno degli scorci più belli, ovvero quel largo Campo Fiera diventato ora luogo culturale di ritrovo per spettacoli e rappresentazioni.

Tutto merito del “Club ‘57”, l’associazione culturale, ricreativa e di volontariato sociale operante a Castorano da ben 18 anni, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune.

Ad esibirsi, dopo la cena in programma dalle 19, saranno le scuole di ballo “Palma d’Oro” dei maestri Mario e Marco Capriotti, e “Universo” di Gabriella Ricci, ambedue di San Benedetto. Alla serata sono stati invitati ospiti istituzionali, con il primis la sindaca di Castorano, Rossana Cicconi, insieme a tutta l’Amministrazione comunale.

“E’ la prima volta che a Castorano si organizza un Gran Galà del genere – le parole di un soddisfatto Sante Coccia, presidente del Club ’57, accompagnato per l’occasione dall’economo del Club, Alessandro Ciotti -, che rientra nella nostra filosofia, ovvero cercare di fare del bene al paese di cui andiamo fieri. Del resto, il nostro circolo è nato con questo spirito, e dopo diciotto anni è ancora alla base del nostro impegno. E quanto sia grande il cuore dei soci, arrivati a superare la soglia dei cento iscritti, anche da fuori Castorano, è rappresentato dalle tante iniziative benefiche che facciamo come associazione senza scopo di lucro”.

Oltre all’esibizione delle due scuole di danza, la serata castoranese sarà allietata anche dalla musica della band di Luigi Coccia, valente strumentista noto anche per la sua somiglianza con lo chef Alessandro Borghese, famoso per il suo programma televisivo “Quattro ristoranti”.

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