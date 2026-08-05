Dinanzi a una piazza gremita, i musicisti in divisa dell’Arma hanno offerto un repertorio di straordinario valore artistico, spaziando dai brani classici della tradizione militare a celebri pagine della musica lirica e sinfonica

ASCOLI PICENO – Un trionfo di musica, istituzionalità e grande partecipazione popolare. Si è concluso a tarda notte nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il solenne concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma, uno degli appuntamenti più attesi del programma per le celebrazioni in onore di Sant’Emidio, patrono di Ascoli Piceno.

L’evento, promosso e organizzato dal Comitato dei Festeggiamenti di Sant’Emidio nella vigilia della ricorrenza del Santo Patrono, è stato realizzato grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione della Fondazione Gabrielli.

Dinanzi a una piazza gremita, i musicisti in divisa dell’Arma hanno offerto un repertorio di straordinario valore artistico, spaziando dai brani classici della tradizione militare a celebri pagine della musica lirica e sinfonica, fino ad omaggi alla canzone italiana, strappando lunghi e calorosi applausi.

«Ospitare la Fanfara dei Carabinieri della Capitale alla vigilia della festa del nostro Patrono rappresenta un motivo di immenso orgoglio per tutta la comunità ascolana», ha dichiarato Cristiana Aliffi, Presidente del Comitato dei Festeggiamenti in onore di Sant’Emidio. «È stato un momento di altissima cultura e forte coesione sociale, reso possibile grazie alla perfetta sinergia con la Fondazione Gabrielli e al costante supporto del Comune di Ascoli Piceno e della Diocesi di Ascoli Piceno. La presenza delle Associazioni del territorio e di tanti bambini ha reso tutto ancora più magico, dimostrando l’attaccamento del popolo ascolano alle iniziative organizzate in onore del Santo Patrono».

Anche la Fondazione Gabrielli ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita della serata:

«Sostenere eventi di questo calibro significa investire nel valore della tradizione, del territorio e della bellezza. La musica della Fanfara ha saputo unire le persone in un’atmosfera magica, rendendo questa vigilia di Sant’Emidio davvero indimenticabile per Ascoli Piceno».

A coronare la serata, l’immancabile esecuzione della Fedelissima (Marcia d’Ordinanza dell’Arma) e dell’Inno di Mameli, cantato all’unisono da tutta la piazza con una straordinaria standing ovation finale.

I festeggiamenti in onore di Sant’Emidio proseguiranno per tutta la giornata di oggi, 5 agosto, con le tradizionali celebrazioni religiose e gli appuntamenti civili previsti dal programma ufficiale.

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