ASCOLI PICENO – Giornata di festeggiamenti, quella del 5 agosto.
Ascoli Piceno ha celebrato il Patrono, Sant’Emidio.
Dalla mattina con la consueta raccolta del basilico in piazza Arringo per arrivare nel pomeriggio con la tradizionale processione che ha visto una buonissima partecipazione di fedeli in giro per la città con la statua del Santo.
In serata folla al centro storico tra piazze, rue e locali con vari spettacoli fra cui quello effettuato dalla Compagnia dei Folli. Tanti visitatori, turisti e cittadini, anche nella Cattedrale di Sant’Emidio.
Non è mancata la Tombolata, avvenuta quest’anno in piazza del Popolo causa lavori in piazza Arringo. Tantissime persone hanno provato a vincere l’ambito premio acquistando almeno un biglietto.
Chiusura col botto, anzi con i botti, con i fuochi d’artificio di fronte al Lungo Castellano che hanno richiamato moltissimi presenti.
Appuntamento al 2027.
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