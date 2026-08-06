Tra i provvedimenti principali figurano la cessazione dello stato di emergenza nazionale e il passaggio allo stato della ricostruzione; l’individuazione del “Primo Cratere” nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto e altro

ASCOLI PICENO – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure che

segna una svolta nella gestione della ricostruzione del Centro Italia. Tra i

provvedimenti principali figurano la cessazione dello stato di emergenza nazionale e

il passaggio allo stato della ricostruzione; l’individuazione del “Primo Cratere” nei

comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, destinatari di specifiche misure

di sostegno; la proroga per tre anni della Struttura commissariale, con un

rafforzamento delle sue competenze e funzioni; nuove iniziative per la promozione

della ricostruzione e per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali.

«La cessazione dello stato di emergenza rappresenta un passaggio storico per i

territori colpiti dal sisma del 2016. Non significa che l’impegno dello Stato venga

meno, ma che si apre una fase nuova, più matura e stabile, nella quale la ricostruzione

viene governata attraverso regole organiche e una programmazione di lungo periodo,

superando definitivamente la logica delle emergenze senza fine», dichiara il

Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

«La proroga triennale della Struttura commissariale è perfettamente coerente con

l’orizzonte delle risorse già stanziate per i prossimi tre anni e garantisce continuità

amministrativa e operativa. Contestualmente vengono rafforzati poteri e funzioni

della Struttura, ma il principio guida resta quello del protagonismo e della

responsabilizzazione dei sindaci, che rappresentano il primo presidio istituzionale

delle comunità e devono poter operare con strumenti sempre più efficaci e procedure

più snelle».

Per Castelli la sfida non si esaurisce con la ricostruzione degli edifici. «La vera

ricostruzione è anche sociale, economica e demografica. Per questo assume un valore

strategico la norma che destina il 4 per cento delle risorse a interventi di sviluppo

socio economici (una percentuale che è incrementata fino al 5% per i comuni nel

primo cratere): significa investire in imprese, servizi, occupazione, innovazione e

qualità della vita. Ricostruire le case è fondamentale, ma dobbiamo anche creare le

condizioni perché le persone scelgano di restare, tornare e investire nelle aree

interne».

Sulla stessa linea il Questore della Camera dei Deputati l’onorevole Paolo Trancassini,

sottolinea il valore politico del nuovo impianto normativo: “Il Governo Meloni è

consapevole che la partita delle aree interne, come quelle colpite dalle devastazioni

quali il sisma, necessita di una politica che abbia la capacità di scendere quanto più in

concreto nella storia di una comunità. Serve un approccio sartoriale, abbiamo bisogno

di “vestiti su misura” per ogni territorio che è comunità a sè, così da non disperdere

fondi ed energie, e soprattutto per dare quei segnali di attenzione concreta che mi

auguro oggi siano arrivati per i cittadini di Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto”.

PROROGA STATO DELLA RICOSTRUZIONE FINO A FINE 2029

La proroga della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2029 costituisce un elemento di

fondamentale importanza per la ricostruzione del sisma 2016. Essa assicura un orizzonte temporale

certo e stabile, indispensabile per programmare gli interventi con una prospettiva pluriennale,

accelerare l’attuazione delle opere ancora da completare e garantire continuità amministrativa e

operativa. La stabilizzazione del quadro istituzionale consente infatti agli enti territoriali, agli Uffici

Speciali per la Ricostruzione e a tutti i soggetti coinvolti di pianificare con maggiore efficacia le

attività, superando la logica delle proroghe annuali e rafforzando la capacità di portare a

compimento il processo di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia.

SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA E PASSAGGIO DELLE ATTIVITA’ E DELLE FUNZIONI DI

PROTEZIONE CIVILE AL COMMISSARIO STRAORDIARIO DEL GOVERNO E DELLE RELATIVE RISORSE

FINANZIARIE

Si definisce inoltre un passaggio di particolare rilievo istituzionale nella governance della

ricostruzione, in vista della scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre 2026. La

cessazione della fase emergenziale non determina infatti un’interruzione delle attività ancora in

corso, ma inaugura una nuova fase caratterizzata dal trasferimento al Commissario straordinario del

Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile strettamente connesse al completamento

della ricostruzione, unitamente alle relative risorse finanziarie.

Il provvedimento assicura così una transizione ordinata tra la gestione dell’emergenza e quella della

ricostruzione, evitando soluzioni di continuità nell’attuazione degli interventi. Il trasferimento delle

competenze e delle risorse consente di concentrare in capo al Commissario straordinario la

responsabilità del completamento del processo ricostruttivo, garantendo continuità

amministrativa, certezza nella gestione delle procedure e piena operatività anche dopo la

conclusione dello stato di emergenza. Si tratta di una scelta che rafforza l’efficacia dell’azione

pubblica, semplifica la governance e accompagna il territorio verso una fase di ricostruzione sempre

più ordinaria e programmata.

PRIMO CRATERE – ACCUMOLI, AMATRICE, ARQUATRA DEL TRONTO

La norma introduce una disciplina dedicata al “primo cratere”, individuato nei Comuni di Accumoli,

Amatrice e Arquata del Tronto, riconosciuti tra i territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016 che hanno registrato la perdita di vite umane.

Coerentemente con questo riconoscimento, l’articolo introduce strumenti specifici per rafforzare la

capacità amministrativa e sostenere il rilancio economico dei tre Comuni. Da un lato, viene favorita

la stabilizzazione del personale che ha maturato un’esperienza pluriennale nella ricostruzione entro

il 31.12.2026, così da preservare competenze essenziali e garantire continuità amministrativa;

dall’altro, vengono rinnovate le agevolazioni a favore delle imprese e delle attività economiche,

sostenendo la Zona Franco Urbana con due milioni di euro per ciascun anno del 2027 e 2028 e

destinata al tessuto produttivo locale in una fase ancora delicata del percorso di ripresa.

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

La norma sviluppa una misura strategica per il rilancio del cratere sismico estendendo al

Commissario straordinario del Governo le disposizioni previste dall’articolo 25 della legge 18 marzo

2025, n. 40, consentendo di promuovere specifici programmi di sviluppo economico e sociale dei

territori colpiti dal sisma del 2016 fino ad un massimo del 4% degli stanziamenti successivi all’anno

2026, ovvero in riferimento al Fondo ricostruzioni già ripartito con decreto ministeriale per gli anni

2027, 2028 e 2029 e che indica per il sisma 2016 risorse per quasi 1,5 miliardi. La norma amplia

quindi gli strumenti a disposizione della governance della ricostruzione, affiancando agli interventi

di riparazione materiale azioni finalizzate alla crescita, alla competitività e alla rigenerazione dei

territori.

I programmi di sviluppo potranno finanziare interventi integrati di natura economica, sociale e

infrastrutturale, finalizzati al rafforzamento del sistema produttivo, alla valorizzazione delle risorse

territoriali, alla riqualificazione dei servizi e alla rigenerazione delle comunità locali, secondo il

modello delineato dall’articolo 25 della legge quadro sulla ricostruzione post-calamità.

Particolare rilievo assume inoltre la previsione che destina ai Comuni del primo cratere una quota

non inferiore al 5 per cento delle risorse del programma di sviluppo, confermando l’attenzione del

Governo ai comuni più colpiti e di accompagnarne la ricostruzione con misure strutturali di sviluppo

economico, sociale e occupazionale.

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