La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione al numero 3495711408. Per prendere parte alle lezioni è sufficiente portare il proprio tappetino o un asciugamano

CASTEL DI LAMA – La pista di pattinaggio di via Scodalupo a Castel di Lama sta ospitando lezioni gratuite di yoga e taijiquan/qigong.

L’iniziativa è realizzata dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con il Comune di Castel di Lama e Asd Roller Green.

Le lezioni si svolgono ogni lunedì dalle 7:30 alle 8:30 e vengono realizzata da Centro Hara – Scuola di Yoga.

L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e livello di esperienza, con l’obiettivo di offrire un momento di benessere, movimento e socializzazione. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione al numero 3495711408. Per prendere parte alle lezioni è sufficiente portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Le lezioni di taijiquan/qigong si svolgono invece ogni mercoledì dalle 7.30 alle 8.30 e sono tenute dal maestro Raffaele Tassone.

Per partecipare al corso è necessario preiscriversi inviando un messaggio al numero 349 5711408.

Il taijiquan e il qigong sono pratiche tradizionali cinesi che combinano movimenti lenti e controllati, respirazione profonda e attenzione mentale. Si tratta di discipline accessibili a tutte le età, caratterizzate da esercizi fluidi che favoriscono equilibrio, coordinazione e rilassamento.

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