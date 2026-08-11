Confermata la formula che negli ultimi anni ha contribuito al successo della manifestazione, sarà ancora una volta l’intero cuore del paese vecchio a ospitare spettacoli, postazioni food e drink

VENAGRANDE – Da quattordici anni è un punto di ritrovo per tutto il territorio Piceno e non solo. Dal 12

al 18 agosto torna a Venagrande la “Sagra della Pizza e dell’Hamburger di Scottona”,

giunta alla XIV edizione, con sei serate all’insegna del buon cibo, della musica e del

divertimento.

Confermata la formula che negli ultimi anni ha contribuito al successo della manifestazione,

sarà ancora una volta l’intero cuore del paese vecchio a ospitare spettacoli, postazioni

food e drink, trasformando le vie del borgo in un grande spazio di festa e convivialità.

Protagonista, come sempre, la proposta gastronomica, oltre 15 tipologie di pizza, tra

grandi classici e specialità come la celebre Vena Indiavolata, insieme all’immancabile

hamburger di Scottona marchigiana, preparato con carne fresca di giornata.

Ricco anche il programma musicale. Si parte mercoledì 12 agosto con i Gianna Love,

tribute band di Gianna Nannini, mentre giovedì 13 sarà la volta dei Più che Cesare, tributo

a Cesare Cremonini. Dopo la pausa del 14 agosto (stand chiusi), giornata dedicata al

programma religioso con Santa Messa celebrata da Sua Eminenza Cardinal Giuseppe

Petrocchi , si riparte sabato 15 con i Live Forever, tribute band degli Oasis. Domenica 16

spazio ai Mucca Pazza che renderanno la piazza una discoteca a cielo aperto, lunedì 17

alla Jova Band, dedicata ai successi di Jovanotti, e gran finale martedì 18 agosto con i

Secondo Tempo, tribute band degli 883.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il Concorso Fotografico della Sagra di

Venagrande, visitatori e appassionati potranno raccontare attraverso i propri scatti il cibo, i

concerti e gli scorci del borgo, con ricchi premi in palio. Previsto anche il “Premio

Venagrande”, assegnato alla fotografia capace di rappresentare al meglio l’anima della

Sagra.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Nel Cuore di Venagrande”,

con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

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