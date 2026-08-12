L’iniziativa, organizzata dall’agenzia Fuselli e Filari Viaggi, ha richiamato numerosi partecipanti, provenienti dal Piceno, da altre regioni italiane e anche dall’estero. Presente anche l’astrofisico Leandro Saracino

ASCOLI PICENO – Una serata tra natura, storia e astronomia quella vissuta l’11 agosto ai piedi del Monte Piselli, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’iniziativa, organizzata dall’agenzia Fuselli e Filari Viaggi, ha richiamato numerosi partecipanti, provenienti dal Piceno, da altre regioni italiane e anche dall’estero.

La comitiva, guidata dalla tour operator Veronica Alberti, si è ritrovata nel tardo pomeriggio in piazza Luigi Ferri a San Giacomo, dando inizio a una piacevole escursione panoramica. Durante il percorso, tra i colori del tramonto e gli scorci sul territorio abruzzese al confine con le Marche, non sono mancati racconti sulla storia del Parco e sulle tradizioni del territorio, legate alla vita di contadini, pastori e viandanti.

Raggiunta una distesa pianeggiante ai piedi del Monte Piselli, i partecipanti hanno consumato il pasto al sacco, accompagnato da caffè e dai tradizionali funghetti di Offida, in attesa dell’arrivo della notte.

Con il cielo ormai punteggiato di stelle, è entrato in scena l’astrofisico Leandro Saracino (facente parte dell’associazione Astrofili Forca Canapine) che ha guidato i presenti in una lezione di astronomia e orientamento astronomico, rispondendo anche alle numerose curiosità sul cosmo e sulle galassie.

Al centro dell’incontro anche il tema dell’inquinamento luminoso, fenomeno che altera la naturale oscurità del cielo notturno, riducendo drasticamente la visibilità delle stelle e ostacolando l’osservazione astronomica. Una problematica particolarmente importante per territori come quello del Piceno, dove l’astroturismo rappresenta una realtà in crescita e può offrire nuove opportunità anche alle aree colpite dal sisma del 2016. Tra queste, Arquata del Tronto, dove si sta valutando la possibilità di realizzare un osservatorio astronomico.

Poco prima della mezzanotte, con le torce frontali accese, il gruppo ha fatto ritorno a San Giacomo, concludendo un’esperienza che ha raccolto numerosi consensi.

Una proposta che unisce escursionismo, valorizzazione del territorio e divulgazione scientifica e che, per le sue caratteristiche, si presta anche alla partecipazione delle famiglie con bambini.

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