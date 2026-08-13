Come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito, a conferma della volontà della Pro Loco di regalare una notte di festa aperta a tutti, tra musica, spettacolo e l’atmosfera unica

OFFIDA – Il centro storico di Offida si prepara a trasformarsi ancora una volta in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 22:30, in Piazza del Popolo ospiterà la nuova edizione di “Discomania”, la maratona musicale organizzata dalla Pro Loco Offida in collaborazione con il format Ritmo, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro dagli anni Ottanta fino ai successi più amati di oggi.

Musica dal vivo, animazione e vocalist scandiranno il ritmo della serata, trasformando la piazza in un enorme dancefloor a cielo aperto, tra grandi classici senza tempo e le hit più recenti. La voce dell’evento sarà quella di Luigi Ticchioni, che accompagnerà il pubblico per tutta la serata con la sua energia e la sua conduzione.

“L’evento torna in Piazza del Popolo e ci auguriamo che la piazza si riempia di persone pronte a festeggiare con noi – sottolinea il presidente della Pro Loco, Andrea Nespeca – Il nostro obiettivo è offrire a Offida e a chi ci verrà a trovare una serata da ricordare, all’insegna della musica, dello spettacolo e di quel clima speciale che solo la nostra piazza sa regalare”.

Come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito, a conferma della volontà della Pro Loco di regalare una notte di festa aperta a tutti, tra musica, spettacolo e l’atmosfera unica di una delle piazze più belle delle Marche.

Per informazioni e prenotazioni dei tavoli è disponibile il numero 3288361698

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