La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

ASCOLI PICENO – Lunedì 17 agosto (partenza alle 21 da Piazza Roma) appuntamento con l’evento “Esplorando la Piazzarola”, un percorso culturale e storico aperto a persone di ogni età.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà vari punti di interesse culturale e storico del quartiere della Piazzarola.

Il quartiere della Piazzarola è particolarmente importante per la storia di Ascoli Piceno perché rappresenta uno dei nuclei più antichi e simbolici della città, con elementi che raccontano sia l’epoca romana sia il Medioevo ascolano.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 16 agosto.

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