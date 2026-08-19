ASCOLI PICENO – Dal 19 agosto 2026 al 19 settembre 2026 sono aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera Sant’Agostino per l’anno educativo 2026/2027 ad Ascoli.

“Come Amministrazione – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – sosteniamo concretamente le famiglie nella conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli. La Sezione Primavera è un servizio che vogliamo valorizzare e potenziare, perché crediamo che ogni bambino debba poter accedere a un percorso educativo stimolante fin dai primi anni di vita”.

Le condizioni per l’ammissione sono un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi, il compimento del secondo anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, la residenza del minore nel Comune di Ascoli Piceno. Per i bambini che compiono 24 mesi d’età tra l’inizio delle attività e il 31 dicembre 2026, l’inserimento verrà effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età.

“La Sezione Primavera – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti – rappresenta un servizio prezioso per le famiglie ascolane, che possono contare su un percorso educativo di qualità pensato appositamente per i bambini in questa delicata fascia d’età. Invitiamo tutti i genitori interessati a non perdere questa opportunità e a presentare la domanda entro i termini previsti”.

La domanda di ammissione alla Sezione Primavera Comunale dovrà essere compilata on line, dal 19 agosto 2026 al 19 settembre 2026, a pena di esclusione, accedendo alla Piattaforma Planet School tramite link nel sito internet istituzionale del Comune di Ascoli Piceno (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25560) e seguendo i passaggi indicati nella guida scaricabile alla medesima pagina del sito internet. L’accesso alla piattaforma telematica potrà avvenire previa autenticazione con identità digitale SPID o C.I.E.

Si rende noto che il punteggio finale per la formulazione della graduatoria alla Sezione Primavera sarà determinato sulla base della griglia indicante gli elementi valutativi approvata con DGC n. 82 del 21/03/2024. Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità.

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