ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione stradale in via Malaspina – via Giusti – via di Cupra per lavori complementari di ripristino marciapiedi e pavimentazioni stradali

Con l’Ordinanza dirigenziale 512 del 19 agosto 2026 l’Amministrazione ordina di adottare dal 24 agosto all’11 settembre 2026, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità in:

Via Malaspina civ 17-21

  • istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 e contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti /pagamento e degli stalli di sosta per disabili , con contestuale interdizione alla circolazione stradale;

Per il tratto che va dal civ. 21 all’intersezione con Via V. Alfieri ,istituzione del transito alternato a vista , per i residenti in Via dei Malaspina/Via Giusti/Via di Cupra.

Via Giusti 

  • istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24, ambo i lati, con revoca dell’offerta di sosta a pagamento e contestuale interdizione alla viabilità.

Tale chiusura dovrà essere attivata previo coordinamento con la ditta MIC SRL (operante presso palazzo di Via Giusti) e con le ditte operanti presso il Parco Palazzo Saladini Pilastril.

Via di Cupra

  • istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 e contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti/pagamento con contestuale interdizione alla circolazione stradale.

Sarà consentito il transito alternato a vista, con accesso da Via G. Sacconi, per i residenti in Via dei Malaspina/Via Giusti/Via di Cupra.

Via V. Alfieri intersezione con via dei Malaspina

  • obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli esclusi i residenti nel tratto interdetto al transito veicolare.

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