ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in via Malaspina – via Giusti – via di Cupra per lavori complementari di ripristino marciapiedi e pavimentazioni stradali
Con l’Ordinanza dirigenziale 512 del 19 agosto 2026 l’Amministrazione ordina di adottare dal 24 agosto all’11 settembre 2026, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità in:
Via Malaspina civ 17-21
- istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 e contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti /pagamento e degli stalli di sosta per disabili , con contestuale interdizione alla circolazione stradale;
Per il tratto che va dal civ. 21 all’intersezione con Via V. Alfieri ,istituzione del transito alternato a vista , per i residenti in Via dei Malaspina/Via Giusti/Via di Cupra.
Via Giusti
- istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24, ambo i lati, con revoca dell’offerta di sosta a pagamento e contestuale interdizione alla viabilità.
Tale chiusura dovrà essere attivata previo coordinamento con la ditta MIC SRL (operante presso palazzo di Via Giusti) e con le ditte operanti presso il Parco Palazzo Saladini Pilastril.
Via di Cupra
- istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta H 24 e contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti/pagamento con contestuale interdizione alla circolazione stradale.
Sarà consentito il transito alternato a vista, con accesso da Via G. Sacconi, per i residenti in Via dei Malaspina/Via Giusti/Via di Cupra.
Via V. Alfieri intersezione con via dei Malaspina
- obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli esclusi i residenti nel tratto interdetto al transito veicolare.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo