ASCOLI PICENO- Il Direttore Strategico Andrea Passeri è intervenuto in collegamento a “Speciale Serie B”, la trasmissione dedicata alla cadetteria, in onda il lunedì e venerdì su Sportitalia.

“Un esordio del genere era anche più di un sogno” – ha esordito Andrea Passeri con riferimento all’exploit del Bentegodi – “Andare in casa di una retrocessa, forse la più illustre e anche una delle più accreditate, portare a casa tre punti, ribaltando la gara, è stato appagante. In famiglia ci siamo fatti i complimenti, ci siamo guardati e, seppur con una certa sorpresa, ci siamo detti ‘anche questa volta ce l’abbiamo fatta’”.

Sulle difficoltà del campionato il Direttore Strategico non ha dubbi:

“Ci aspettiamo una stagione complicata, siamo consapevoli d’essere una neopromossa, che ha una storia sportiva di un anno perché come proprietà siamo entrati a luglio 2025. Abbiamo fatto un percorso importante, ma la C è archiviata, oggi ripartiamo da zero, anzi… da tre punti. Non possiamo pensare, ma sperare sì, di rivivere la cavalcata scorsa, sappiamo che il livello tecnico e fisico è alto, così quello dei palcoscenici in cui giocheremo, sappiamo che faremo i conti con momenti difficili, ma abbiamo le nostre convinzioni”.

Sollecitato dalla conduttrice, Giada Giacalone, ha parlato dei giovani bianconeri:

“Per noi è una convinzione che vogliamo portare avanti, crediamo molto nei ragazzi che abbiamo preso dalla squadre Primavera più importanti, Perciun dal Torino, De Pieri dall’Inter, Oliveri dall’Atalanta. Un domani contiamo di avere ragazzi che possano crescere con noi per poi approdare in prima squadra. Contiamo molto sui giovani per l’idea di calcio che abbiamo”.

Nell’ultima settimana di calciomercato il discorso non poteva non riguardare alcune trattative:

“Brunori? Col DS abbiamo un rapporto di fiducia, condividiamo idee e strategie e poi ci porta a casa l’operazione quando è definita, so che ci sono trattative, ma finché non c’è certezza, non posso dare notizie differenti, ci stiamo lavorando”.

Infine il riferimento alla piazza bianconera:

“Dobbiamo fare solo grandi ringraziamenti, è una piazza incredibile, abbiamo raccolto probabilmente anche più di quello che abbiamo dato, la promozione è stato un merito condiviso, da parte nostra possiamo dare la garanzia di mantenere l’Ascoli al livello che merita, di continuare a crescere e di portarlo sempre più in alto. Con una piazza così non puoi accontentarti di fare il compitino”.

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