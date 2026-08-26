Sabato i bianconeri, sfideranno la Carrarese: “Ci stiamo preparando bene, ci stiamo allenando e fisicamente siamo in forma”

ADCOLI PICENO – Sergiu Perciun, nel corso della conferenza settimanale, si è presentato ai media nella sala stampa del Picchio Village. L’attaccante, arrivato dal Torino in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, ha esordito commentando la vittoria del Bentegodi:

“E’ stata una partita tosta, il Verona è un avversario forte, ma siamo scesi in campo con personalità e con la voglia di giocare e di dimostrare. All’intervallo il Mister ci ha spiegato cosa fare in campo, indipendentemente dallo schieramento del Verona, quindi abbiamo alzato la pressione, giocato con più grinta e provato a far male. Nel secondo tempo siamo così riusciti a ribaltare il risultato e ottenere i tre punti. Proprio dalla pressione che abbiamo esercitato, siamo riusciti a recuperare palla e da lì è scaturito il gol del pareggio”.

Quella in bianconero è per Sergiu la prima esperienza lontano da Torino:

“Questa di Ascoli è un’esperienza molto importante per me, mi farà crescere e diventare più forte. Mi sto trovando bene, i compagni mi hanno aiutato fin dall’inizio, sono molto contento d’essere arrivato qui, sto facendo di tutto per mettere in pratica le idee tattiche che mi chiedono il Mister e lo staff. Posso ricoprire diversi ruoli, ma, indipendentemente da quello che mi chiede l’allenatore, io mi adatto. Il mio obiettivo è dare il massimo in ogni partita e raggiungere gli obiettivi di squadra. A livello personale ho in testa un obiettivo, un numero di gol, ma quello che conta di più è fare sempre meglio per la squadra”.

Sabato un altro match importante attende i bianconeri, quello contro la Carrarese:

“Ci stiamo preparando bene, ci stiamo allenando e fisicamente siamo in forma, sarà un’altra partita tosta, ma dobbiamo imporre il nostro gioco. Il Mister dice sempre che dobbiamo restare umili, lavorare forte e migliorarci ogni giorno. Quello di B è un campionato di livello con squadre forti e non sai mai cosa aspettarti da ogni partita, c’è imprevedibilità”.

Intanto l’attaccante moldavo aspetta la convocazione del CT Popescu per le partite della UEFA Nations League in programma fra fine settembre e i primi giorni di ottobre:

“Saranno quattro partite toste, spero che arriverà la convocazione così potrò partecipare ai match in programma”.

L’ultima considerazione è sui tifosi:

“Sono spettacolari, ci sostengono tanto e noi dobbiamo ripagarli a suon di prestazioni sul campo”.

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