ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito da Palermo FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Luigi Brunori.

Il calciatore arriva in bianconero a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, e vestirà la maglia numero 99.

trasferisce in Italia in giovane età, stabilendosi con la famiglia a Perugia. Da allora costruisce, gol dopo gol, una carriera di assoluto spessore nel calcio professionistico, arrivando a superare le 300 presenze, con ben 176 apparizioni in Serie B.

La sua storia è fatta di gavetta, gol e conquiste. In Serie C veste le maglie di Foligno, Reggiana, Pro Patria, Arezzo, Juventus U23 e Palermo, proprio il Club dal quale arriva oggi in bianconero. È in Sicilia che Brunori vive alcune delle pagine più belle della sua carriera. Nella stagione 2021/22 è il grande protagonista della cavalcata del Palermo verso la Serie B: 44 presenze tra campionato e playoff e 29 gol, numeri che gli valgono il titolo di capocannoniere del Girone C e, soprattutto, la firma sulla promozione dei rosanero. Il 12 giugno 2022, nella finale playoff di ritorno contro il Padova, è suo il rigore che vale la Serie B.

In cadetteria ha indossato le maglie di Pescara, Virtus Entella, Sampdoria e Palermo. Sono cinque le stagioni complessive vissute in Sicilia, una in Serie C e quattro in Serie B, per un totale di 175 presenze, 76 gol e 18 assist con il Palermo. Nella stagione appena conclusa ha vestito per alcuni mesi la maglia della Sampdoria, collezionando 18 presenze, 3 gol e 3 assist.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con grande entusiasmo e calore un attaccante di caratura, esperienza e personalità, con l’auspicio che il suo percorso in bianconero possa essere ricco di gol e grandi soddisfazioni.

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