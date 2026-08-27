ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione veicolare in Viale Costantino Rozzi lato est per lavori di completamento curva sud stadio
Con l’Ordinanza dirigenziale 525 del 25 agosto 2026 l’Amministrazione dalle ore 22.00 del 26 agosto alle ore 05.00 del 27 agosto 2026 ordina:
- l’interdizione del transito veicolare e pedonale nella bretella lato Est di Viale Costantino Rozzi, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Abruzzo e l’intersezione semaforica di via Zeppelle
Tale interdizione dovrà essere attivata mediante posa di barriere fisiche presidiate da movieri da posizionare presso la rotatoria con via Abruzzo e al lato Sud della zona di intervento (intersezione per circolo tennis).
Regolamentazione della circolazione stradale in c.so Mazzini per la sospensione temporanea della ZTL protetta da varchi elettronici
Con l’Ordinanza dirigenziale 524 del 25 agosto 2026 l’Amministrazione ordina di adottare dal 24 agosto all’11 settembre 2026, la sospensione temporanea della disciplina ZTL nel quadrante Nord7Est del Centro Storico di Ascoli Piceno incluso all’interno del perimetro costituito dalle vie c.so Mazzini, c.so V.Emanuele, via Palestro, via Piccolomini con relativa disattivazione del controllo automatizzato degli accessi a mezzo dei varchi elettronici denominati “Varco Carmine” e “Varco Mercantini”.
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