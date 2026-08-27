COMUNANZA – Il Comune di Comunanza è entrata ufficialmente nella rete Iacom, Idee Accessibili in Comune, il progetto che mette in connessione gli enti locali impegnati a promuovere l’accessibilità come elemento centrale di inclusione e valorizzazione del territorio. L’accordo è stato sancito da sindaco e vicesindaco di Comunanza – Domenico Sacconi e Matteo Meschini – insieme alla socia fondatrice dell’associazione, Arianna Censori.

La rete Iacom, avviata da un anno e mezzo e oggi strutturata come associazione di promozione sociale, conta oggi 12 Comuni aderenti, prevalentemente del territorio marchigiano. Comunanza entra quindi in questa importante rete e contribuisce all’iniziativa con 8 luoghi accessibili già censiti e segnalati sulla piattaforma iacom.it, ai quali si affiancano ulteriori interventi in programma per futuri adeguamenti strutturali.

Tra i punti di interesse segnalati da Iacom, prima di tutto il suggestivo centro storico che, attraversato dal fiume, conserva l’identità architettonica tradizionale, tra vicoli, piazze e scorci panoramici sulla valle dell’Aso. È visitabile a piedi e la dimensione raccolta consente una visita non dispersiva, adatta anche a famiglie e persone anziane. E ancora: il Lago di Gerosa, uno dei principali luoghi naturalistici dell’entroterra marchigiano e luogo adatto a famiglie e a chi cerca un’esperienza a contatto con la natura, con possibilità di pause frequenti e ampi spazi di movimento. Poi il Parco urbano ‘Carlo Alberto dalla Chiesa’, adiacente alla fermata degli autobus, offre uno spazio sicuro per famiglie, bambini e persone anziane. Questo spazio verde contribuisce al racconto di Comunanza come luogo dove accessibilità significa anche prossimità: poter scendere dall’autobus e raggiungere facilmente un’area di relax, senza barriere e senza distanza. Punti di interesse accessibili all’aria aperta sono anche Piazza Novana e il nuovo Parco di Comunanza. Qui convivono la valorizzazione delle antiche terme romane, testimonianza delle origini del territorio, e un’ampia area verde, dotata di giochi inclusivi e percorsi accessibili che contribuisce a rendere il centro cittadino più accogliente e fruibile da famiglie, anziani e persone con disabilità. Per quanto riguarda invece i luoghi al chiuso, come non citare prima di tutto il conosciutissimo Auditorium “Adriano Luzi”, spazio dedicato a eventi culturali, spettacoli, convegni e attività formative. La struttura è organizzata per accogliere un pubblico eterogeneo, con accessi agevoli e spazi interni fruibili anche da persone con mobilità ridotta. E poi la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, uno dei principali luoghi di culto e di riferimento storico del borgo di Comunanza, è accessibile dall’ingresso principale e da un ingresso laterale con pedana per persone con disabilità o con mobilità ridotta. Gli spazi interni, ampi e ordinati, consentono una fruizione agevole compatibilmente con la conformazione storica della struttura. Nel centro storico raggiungibili a piedi la Biblioteca civica ‘Pietro Spinucci’, il Centro Studi Emidio Saladini Conte di Rovetino e il Museo d’arte sacra… È in essere un progetto di riqualificazione che si concluderà entro il 2026 e che riguarda anche l’ideazione di una piccola pedana estraibile da posizionare di fronte all’ingresso principale e una sala dedicata ai bambini da 0 a 10 anni, per rendere l’esposizione davvero fruibile a tutti.

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