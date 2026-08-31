FOLIGNANO – Si è conclusa a Piane di Morro l’undicesima rassegna di teatro dialettale amatoriale “Lu Mattià”. L’appuntamento ha visto l’intitolazione ufficiale della manifestazione ad “Adriano Speri” e la consegna del primo riconoscimento alla presenza dei figli Silvia e Massimo Speri.

La ProLoco Folignano APS assegnerà anche nelle prossime edizioni il premio “Adriano Speri” a personalità distinte nella “valorizzazione del dialetto ascolano, la custodia della memoria storica, dell’identità locale e delle tradizioni popolari”. Il sindaco Matteo Terrani ha letto la motivazione ed effettuato la consegna della targa, esprimendo parole di apprezzamento per l’organizzazione dell’evento. Sul palco sono intervenute l’assessore alla Cultura Laura Addis, la presidente della ProLoco Cinzia Ventili e la professoressa Erminia Tosti Luna. Tra le istituzioni presenti anche l’assessore Serena Accorsi e i consiglieri Massimo Agostini ed Eleonora Ritrecina.

L’iniziativa è andata in archivio registrando un notevole riscontro di pubblico, a testimonianza del costante lavoro svolto dalla ProLoco Folignano APS e dell’efficace sinergia garantita dal patrocinio e dal sostegno del Comune di Folignano.

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